Flor Vigna lanzó un nuevo tema y le pidió permiso a Nico Occhiato: “Se picó todo”

Flor Vigna es bailarina, actriz, cantante, modelo y conductora, en los casi 10 años que posee de trayectoria en el mundo el espectáculo pudo ganar experiencia en todos los rubros. En la actualidad, su carrera está enfocada al mundo de la música, en sus canciones y videoclips como solista, ya que es su mayor sueño.

Desde que comenzó su carrera musical en 2021, recibió críticas sobre que sus canciones eran indirectas para su ex pareja, Nicolás Occhiato, una relación que finalizó hace cuatro años, y en la actualidad, Flor se encuentra en pareja con Luciano Castro hace casi tres años.

Flor Vigna se muestra muy enamorada de Luciano Castro. Foto: Archivo

El 2024 comenzó con el romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, y a Flor Vigna se la interrogó respecto al tema, ya que Flor Jazmín era su amiga. Tres semanas más tarde, Vigna anuncia su nueva canción, “Picaflor” con El Villano, y comienzan los rumores sobre que es una indirecta para Nico y Flor Jazmín.

La canción dice: “Sos un picaflor, te gustan todas las flores. Por eso, me gustan mayores” y El Villano continúa el verso: “Tiene muchas cosas buenas, tiene algunas cosas malas y mi amiga sabe algunas que a él no le convienen”.

Frente a los rumores de indirecta, Flor habló con la Tía Sebi y le contó la verdad: “Salió Picaflor y se picó todo. Yo me propuse que no me importe el hate porque la canción es bastante alegre”. Luego, contó que en diciembre saludó a Nico Occhiato por su cumpleaños y le comentó: “está la posibilidad de sacar esta canción, ¿te molesta? Yo ya sabía del romance con Flor”.

Flor Vigna habló sobre los rumores de indirecta.

Vigna contó que le dio la posibilidad de cambiar alguna parte del tema, pero como Nico es un genio del marketing, según ella, respondió: “vos tenes que sacar la música que querés, cuando querés. Te agradezco el gesto”. Además, la cantante aclaró que quedó ese pacto de jugar con los medios y beneficiarse.

La respuesta de Nico Occhiato y Flor Jazmín frente al lanzamiento de “Picaflor” de Flor Vigna

Durante el programa de “Nadie dice Nada” de Nico Occhiato y Flor Jazmín, de una forma indirecta respondieron al lanzamiento de “Picaflor” de Flor Vigna. Santi Talledo interpretando a un tanguero, dijo: “¿se acuerdan del tema del picaflor y la flor?, lo hice yo. Mi abogado está haciendo denuncias por plagio”. De todas maneras, como explicó Vigna son códigos ya hablados y no hay maldad en los dichos.