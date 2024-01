Flor Vigna, sin filtro, se cansó y habló sobre el romance de Flor Jazmín y Nico Occhiato: “Era obvio desde el día uno”

Flor Vigna es una bailarina, actriz y cantante argentina de 29 años, que saltó a la fama a través de su participación en el reality, “Combate”. Desde entonces, comenzó a realizar diferentes trabajos en el ámbito artísticos como participante del Bailando en varias oportunidades, obras de teatros exitosas y en el último tiempo se inclinó en su carrera como cantante.

Flor Vigna se encuentra en pareja con Luciano Castro hace más de dos años, pero tuvo una relación por siete años con el conductor, Nicolás Occhiato, quien recientemente anunció su romance con la bailarina y examiga de Vigna, Flor Jazmín Peña.

El tierno posteo de Nico Occhiato para Flor Jazmín Foto: Instagram

Luego de muchos dichos de las exparejas de los protagonistas del nuevo romance, Occhiamín, Flor Vigna decidió sincerarse y dijo todo lo que pensaba. La cantante fue entrevistada al final del Bailando por un periodista de LAM (América).

Flor Vigna.

Comenzó la nota y dijo: “para mí era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento, pero bueno, creo que es una pareja muy linda. Van a ir creciendo en el amor todo el tiempo porque al trabajar juntos van a formar simbiosis”.

Flor Jazmín y Nico Occhiato

Luego, el periodista le preguntó que sintió que después de muchos años se descubrió que ella tenía razón, y Vigna respondió: “ahora no lo siento tanto como en ese momento, pero lo puedo entender. Lo puedo entender, somos muy parecidas con Flor, fuimos amigas. No pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de ser amigas”, y luego se refirió a cosas que no le gustaban cuando Flor Jazmín y Nico bailaban juntos: “era todo muy power en el show. Él me decía algo y después pasaban otras cosas”.

Flor Jazmín y Nico Occhiato en el Bailando 2019.

El papel de los exs de Nico Occhiato y Flor Jazmín, según Flor Vigna

Luego le preguntó a Vigna sobre los dichos de Agus Franzoni, ex de Flor Jazmín, y la cantante dijo: “hoy los protagonistas son Flor Jazmín y Nico, ni Agus ni yo. Cada uno arma su historia y es parte de que todos den vuelta la página”. Además, aclaró que no cree que ninguno de los cuatro sean malas personas, pero hay cosas que se guardan y no cuentan en cámara.

Por último, se refirió a la personalidad de Nico y dijo: “es muy misterioso, reservado y es una persona muy para adentro, pero es buen pibe, nunca va a hacer nada de mala leche. Tiene actitudes de empresario, tiene que cuidar todo lo que logró”.