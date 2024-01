La fuerte opinión de Magalí Tajes, la ex novia de Flor Jazmín, sobre la confirmación del romance con Nico Occhiato

Flor Jazmín y Nico Occhiato blanquearon su romance hace unos días, a pesar de que circulaban los rumores, la pareja recién decidió hablar de su relación a comienzos del 2024, lo que emocionó a todos los fanáticos de Luzu Tv, el canal de streaming más importante de Argentina y donde nació el amor de la bailarina y el periodista.

La pareja se conoce hace cinco años, si bien primero fueron amigos, de a poco comenzó a surgir algo más, por lo que se enamoraron y decidieron no esconderse más y blanquear su noviazgo.

La confirmación de la relación trajo varias reacciones y enojos, a pesar de que son muy queridos por los fanáticos del programa, las exparejas de los protagonistas no se lo tomaron tan bien.

La escritora y psicóloga Magalí Tajes fue pareja de la bailarina durante la pandemia. Esta vez decidió decir lo qué piensa de su ex tras la confirmación de su relación con su compañero de trabajo.

Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña cuando eran pareja Foto: gentilez

La contundente opinión de Magalí Tajes sobre la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín

La comediante habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó detalles de lo que fue su relación con la bailarina. “Una cosa que no tenés que hacer en pandemia es irte a convivir con tu expareja. Yo en ese momento había estado un montón de meses de viaje, no tenía casa y terminé viviendo un poco en la casa de Flor, estuve un tiempo y no daba para más”, sostuvo la escritora.

“La verdad es que esa convivencia estuvo hermosa y no vivir sola en pandemia, había otros motivos para separarnos y no le vamos a echar la culpa a la pandemia y ahí se terminó la relación, pasó en la pandemia, pero podría haber pasado en otro momento”, agregó.

Al referirse a la confirmación del romance entre Flor Jazmín y Nico Occhiato, expresó: “Lo tomé bien y nos separamos hace muchos años, lo más lindo que le puede pasar a una persona es ser feliz así que le deseo el bien”.

Luego aclaró que no tiene ningún tipo de contacto con su ex y dejó su contundente opinión sobre la pareja: “No seguimos en contacto desde que nos separamos, no sigo la radio y no tengo ni idea, calculo que es normal que si trabajas con alguien te enamores, puede pasar pero no es una historia que siga de cerca”.

Cómo fue la confirmación de Occhiamin

Para poner fin a las especulaciones, la bailarina y el conductor blanquearon su relación el 2 de enero en pleno programa de streaming con vista al mar ya que está haciendo temporada en Pinamar.

Fue Nico Occhiato quien tomó la palabra y expresó: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”. Ante la declaración la baialrina se mostró nerviosa “voy a llorar” comentó.

Los influencer y conductores de Luzu TV confirmaron su romance. Foto: Agustin Zamora

“Son esas cosas que uno no elige y te pasan, y te hacés cargo”, agregó Flor emocionada. Por último, confirmó: “Sí, estamos juntos”, y ambos sellaron su amor con un apasionado beso en vivo.