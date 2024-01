Agus Franzoni, el ex de Flor Jazmín, criticó su romance con Nico Occhiato: “Es cualquiera, no sé si es genuino”

Agus Franzoni es un influencer, bailarín y fotógrafo argentino, y hermano de la influencer, Naty Franzoni. Él tomó revuelo en las redes sociales cuando Flor Jazmín comenzó a mostrar, primero, su amistad y más tarde, su oculto romance. Además, participó del programa “Red Flag” de LUZU TV con Grego Rosello.

Aunque el centro de atención se lo llevó “Occhiamín”, debido a que era un romance muy esperado por los fanáticos y por fin, Nico Occhiato y Flor Jazmín confirmaron el amor entre ellos. Pero, de alguna manera, el foco también está en las exs parejas de los protagonistas. En el lado de Nico, la bailarina, Flor Vigna.

El tierno posteo de Nico Occhiato para Flor Jazmín Foto: Instagram

Y en el caso de Flor Jazmín, el influencer, Agus Franzoni. Igualmente, entre ellos nunca confirmaron su romance públicamente, pero lo daban a entender. En esta oportunidad, Agustín habló con Socios del espectáculo y expresó su descontento con Flor Jazmín.

Flor Jazmín y Agus Franzoni. Foto: Instagram

Cuando el periodista le preguntó si Flor era su ex, Agustín respondió dándole mayor importancia a la amistad entre ellos que comenzó hace 15 años, y dijo: “Flor no es mi ex. Ella lo habla desde otro lugar, pero para mí, es una amiga que conozco hace casi 15 años. Entonces, me parece que entra más allá del nivel ex. Pero no sé como lo vivirá ella”.

Agus Franzoni sobre el romance entre Flor Jazmín y Nico Occhiato Foto: Instagram

Además, aclaró: “ella se pone el chip de la televisión y dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Yo no me voy a poner ese chip y decir que felicidad. Soy un ser humano y obvio que me afecta”. También se refirió a por qué los dejo de seguir en redes: “no fue un impulso, trato de cuidarme. No quería ver más nada”.

Agus Franzoni habló sobre el amor entre Flor Jazmín y Nico Occhiato

Por último, se refirió a la nota en la que Flor Jazmín habló de él. Franzoni se mostró descontento y dijo: “me pareció cualquiera. Que les vaya increíble, la están rompiendo. Les garpo un montón”. Cuando el periodista le dijo que debe ser genuino el amor entre Nico y Flor, él se rio y dijo: “ya no sé qué es genuino en el amor. Creo que estamos en constante cambio. Seguro ahora sea un momento de super éxtasis por todo el revuelto, pero el tiempo dirá”.