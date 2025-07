La fuerte confesión de Ana Paula Dutil sobre cómo India Ortega la ayudó con la depresión: “Mis hijos fueron mis padres”

Ana Paula Dutil ha compartido en varias oportunidades los desafíos que enfrentó en relación con su salud mental. Con una mirada de superación personal, la artista destaca la importancia de visibilizar temas vinculados a la depresión y otros trastornos emocionales, para que reciban la atención que realmente merecen.

Desde su experiencia, remarca especialmente el rol fundamental que tuvo el acompañamiento de su familia en los momentos más difíciles.

Ana Paula y Emanuel estuvieron juntos más de 20 años.

En esa línea, Ana Paula Dútil visitó los estudios de Puro Show (El Trece) y habló del papel clave que desempeñó su hija, India Ortega, a lo largo de su proceso personal. Tras hacer referencia a una entrevista que su hija —fruto de su relación con Emanuel Ortega— brindó en el programa, la artista expresó la profunda emoción que le genera escucharla y remarcó cuánto significó para ella contar con su apoyo incondicional.

La emoción de Ana Paula Dutil tras recordar los momentos vividos con su hija India Ortega

“Escuchar a India me emociona. Cuando la depresión salió afuera ella tenía 15 años, y de repente creció de golpe. En un momento yo lo dije, mis hijos fueron mis padres, estuvieron ahí. Me emociono, porque India fue muy importante en todo esto”, confesó visiblemente conmovida, dejando entrever cuánto significó el apoyo de su hija durante los momentos más difíciles.

A raíz de sus conmovedoras palabras, desde la producción del programa compartieron un emotivo video sorpresa protagonizado por India. En él, la joven le dedicó un tierno mensaje a su madre: “Hola ma, me enteré que vas a estar en Puro Show y quería mandarte un saludo y agradecerte por todo lo que hiciste por mí y por mis hermanos en toda nuestra vida. Por nunca darte por vencida y siempre estar cuando te necesito, en las buenas y las malas”.

“Te admiro porque sos la mujer más fuerte que conozco. No lo digo solo porque sos mi mamá, lo digo por todas las cosas que atravesaste, y seguís hoy acá parada luchando. Te admiro un montón, te amo con todo mi ser. Nunca te des por vencida”, finalizó India con profunda emoción.

Luego de escuchar el mensaje, Ana Paula Dutil cerró su participación con una reflexión cargada de sensibilidad, destacando el rol fundamental de su entorno más cercano durante los momentos más difíciles: “Lo mejor que puedo decir, es que cuando hay una persona enferma con depresión o un tema de salud mental, es importante que la familia no le suelte la mano, porque estás muy solo y tus pensamientos te llevan a cosas que te asustan y podés hacer un desastre. Mis hijos nunca, sin entender lo que estaba pasando, porque no se habla de esto, nunca me soltaron la mano”.