Agus Franzoni es un influencer, bailarín y filmmaker, que saltó a la fama primero por su amistad y luego por su romance con la bailarina, Flor Jazmín Peña. También, por ser parte de uno de los programas de Luzu TV, “Red Flag”, dónde ganó mayor exposición y reconocimiento.

Agus Franzoni fue vinculado con Flor Jazmín durante el 2022 y el principio de 2023, pero ninguno de los dos confirmó su relación, a pesar de que ya era algo evidente, teniendo en cuenta que salieron besándose en un video de Mau & Ricki. De todas maneras, a principios de 2023 terminaron su vinculo y se mostraron muy distanciados.

Flor Jazmín y Agus Franzoni. Foto: Instagram

Todo cambió en 2024, ya que Nico Occhiato y Flor Jazmín decidieron comenzaron el año anunciando su noviazgo. Además, informaron que se encuentran muy enamorados y que no lo blanquearon antes porque querían estar seguros de sus sentimientos.

En una reciente entrevista con Urbana Play, Franzoni habló sobre el reciente romance entre Flor y Nico. Cuando le preguntaron qué hace para no explotar, el respondió: “yo me fui a un monte a pasar Navidad. Me subí a una montaña y me quedé un par de días en carpa. Sin datos, sin nada”.

La contundente respuesta de Agus Franzoni sobre el romance entre Flor Jazmín y Nico Occhiato Foto: Instagram

Y luego dio a entender que justo cuando bajó de la montaña Flor y Nico dieron la noticia, y expresó entre risas: “me tendría que haber quedado un día más”. Además, se refirió a la relación entre él y Flor, y mencionó: “no estábamos ni blanqueados”.

El tierno video entre Flor Jazmín y Nico Occhiato

Desde que Flor Jazmín y Nico Occhiato anunciaron que “Occhiamín” es real, no tienen problemas en anunciar su amor por redes sociales, con posteos con fotos abrazos y dándose besos, o mostrarse cariñosos durante “Nadie dice Nada” y también en historias de Instagram. Pero, en el último fin de semana, subieron un video que enterneció a los fans.