Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna después de que defendiera a Luciano Castro y fue letal: “Cuando no sabés cómo...”

En medio de la polémica generada por las declaraciones de Flor Vigna en defensa de Luciano Castro, su actual pareja, Sabrina Rojas, exesposa del actor y madre de sus hijos Esperanza y Fausto, expresó su enojo y sorpresa ante los comentarios de la cantante.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Sabrina señaló: “(Flor) no tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá porque no tiene cotidianeidad. Ella hace meses que no ve a mis hijos y tal vez los ve un ratito cada dos o tres meses, así que ahí no podés discernir mucho cómo es una persona como papá cuando no estás siendo parte de ese costado de Luciano”.

La actriz continuó expresando su opinión sobre la relación entre Vigna y Castro: “Está de novia, creo yo, con la versión de Luciano como novio. Cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que solo la versión novio, la vida en pareja es otra”.

Desde que Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron, no lograron tener una dinámica familiar que les quede cómodo a todos.

Con respecto a los comentarios de Flor Vigna sobre Luciano como padre, Sabrina cerró de manera filosa: “Me sorprende que hable de cómo es Luciano como papá porque cuando no sabés cómo es con sus hijos, no tenés mucho para opinar. A ella la recibí en mi casa con cariño y es muy amorosa cuando los ve a mis hijos, pero de repente, ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estás ocupada”.

El comentario de Flor Vigna que enfureció a Sabrina Rojas

La disputa entre Sabrina Rojas y Luciano Castro tomó notoriedad cuando Fausto, el hijo menor de la expareja, cumplió nueve años. A pesar de los intentos de Rojas por organizar una celebración conjunta en Mar del Plata, donde ambos trabajan en teatro, Castro no asistió, generando la reacción de Rojas en redes sociales.

Flor Vigna intervino en la polémica al ser consultada por la situación en Intrusos. “¿Cómo tomaste las críticas que Sabrina le hizo a tu novio?”, preguntó el notero. “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”, aseguró la bailarina.

Flor Vigna y Luciano Castro están juntos desde 2021.

“Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto”, aseveró Flor. “Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”, concluyó Vigna.