Flor de la V apuntó contra Sabrina Rojas y apoyó a Luciano Castro: “Me produce una profunda...”

La polémica entre Sabrina Rojas y Luciano Castro por la ausencia del actor en el cumpleaños de su hijo en común desató comentarios y opiniones en el mundo del espectáculo. Flor de la V no fue la excepción y expresó sus críticas hacia la actriz por exponer públicamente el problema familiar.

“Me produce una profunda contradicción esta situación porque ella dice que prioriza a sus niños por sobre su vida, pero expone el problema familiar”, comentó la reconocida conductora de Intrusos (América TV). Luego, reflexionó sobre la situación: “Le puede decir las cosas por WhatsApp. Al querer exponerlo y que todos hablemos de esto, la pone en el mismo lugar”.

Sabrina Rojas habló de su roce con Luciano Castro en "Intrusos". (Foto: Captura de pantalla)

Sabrina Rojas rompió el silencio tras su pelea con Luciano Castro

Sabrina decidió hablar sobre la controversia en una entrevista con Mshow, confirmando que su enigmático posteo en el día del cumpleaños de su hijo estaba dirigido a Luciano Castro. “Me vine de Mar del Plata un poco enojada, tenía esa frase de la canción de Shakira que se me venía a la cabeza y dije ‘la voy a poner’, pero no es para el Tucu”, aclaró.

Ante la pregunta de Gabriela Sobrado sobre si fue una indirecta, la actriz respondió sin tapujos: “Sí, fue una directa. Cuando uno hace algo, hay que hacerse cargo”. Rojas reveló que al regresar a Mar del Plata se dio cuenta de las diferencias en la manera de paternar y maternar con Luciano, desatando su enojo.

Por qué Sabrina Rojas se enojó con Luciano Castro

La polémica surgió a raíz de una llamativa publicación en el día del cumpleaños de su hijo en común. Rojas publicó una foto con la canción de Shakira y Bizarrap, expresando su frustración hacia el actor.

La tremenda frase que Sabrina Rojas le dedicó a Luciano Castro. Captura de historias.

“No fue al cumpleaños de mi hijo. Somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos”, reveló Rojas en Intrusos (América TV). Aunque afirmó tener diálogo con Castro, señaló las diferencias en sus formas de vida.

“Ni hablamos del posteo, somos muy distintos en la vida para cosas. Yo a veces estoy muy cansada trabajando, pero también trabajo para que mis hijos estén bien, priorizo mucho el bienestar de mis chicos más que mi vida propia”, agregó la actriz.

Con una frase punzante, Rojas dejó en claro su descontento con el rol de padre que está teniendo Castro con sus hijos en común: “Cosas que nos pasan a los papás separados, las mamás trabajamos mucho para el bienestar de los niños y los papás dejan más todo a la deriva”.