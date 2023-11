El fuerte enojo de Luciano Castro cuando le preguntaron por su video íntimo con Flor Vigna

Luciano Castro fue noticia en el último tiempo por varios escándalos. Primero, el video íntimo que Flor Vigna filtró por error y se hizo viral, luego la reacción de Sabrina Rojas, su ex pareja, a quien no le cayó nada bien el escándalo. Además del último cruce con una conductora en Paraguay. Es por eso que el notero de LAM, Alejandro Castelo, fue a buscarlo para conocer su opinión y que hiciera su descargo.

Sin embargo, la tensión fue en aumento a medida que avanzaba la entrevista y se generó un fuerte cruce. Luciano Castro se mostró bastante molesto ante un comentario del notero de LAM y mantuvieron un picante ida y vuelta.

El video de Flor Vigna y Luciano Castro que causó revuelo.

Qué dijo Luciano Castro sobre el video íntimo con Flor Vigna y la reacción de Sabrina Rojas

Consultado por la fuerte polémica que generó Flor Vigna al publicar por equivocación un video íntimo, el actor aseguró: “Son cosas que pasan. Por el hecho de no ser parte de las redes terminé siendo responsable, porque yo no tengo redes, no consumo, no manejo, y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad que pueden tener las redes hoy en día”.

Luego, sobre la furia de Sabrina Rojas por la filtración del video, Luciano Castro le dio la razón a su ex. “Me parece muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta a sus hijos, lo tiene que decir”, sostuvo en tono seco.

El fuerte cruce de Luciano Castro con Alejandro Castelo, el notero de LAM

En medio del ida y vuelta con el notero, hubo un pico de tensión. “Cerremos bien este momento de temas de actualidad...”, comentó Castelo en un tono que molestó a Castro y desató el fuerte cruce.

“No te pongas nervioso. Vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no”, le dijo Luciano a Alejandro, que le contestó que sí pero sin acercarse al micrófono. Entonces, el actor le pidió que se lo acercara y lo volviera a decir para que escuche bien la gente en su casa.

El actor lo interrumpió para aclarar que “vos te ponés nervioso. Estás más nervioso vos que yo, yo estoy tranquilo y no cierro mal, lo que pasa es que muchas veces, cuando decís algo y sos contundente, no cae en gracia”.

Luciano Castro y Flor Vigna, muy enamorados. (Instagram @florivigna)

“Yo no estoy nervioso”, redobló la apuesta el movilero sin vueltas frente a Luciano. El actor, por su parte, insistió en que no le gusta hablar sobre estas polémicas pero igualmente siempre accede amablemente a dar entrevistas. “¿Alguna vez te dije que no a una nota? ¿Alguna vez te descansé?”, inquirió.

“Un poquito, cuando me dijiste recién lo del micrófono”, respondió el notero en referencia a la manera en que el actor se lo acercó mientras hablaba. Luciano cerró al pedir que “hablemos de verdad, porque si no son todos víctimas. Hay que ser bueno. Después, todo lo que me explicás del laburo, yo hace 34 años que laburo de esto”.