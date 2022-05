Luciano Castro fue noticia en los últimos días tras compartir un video junto a Flor Vigna, sus hijos y mascota arriba de un auto. El mismo en principio parecía mostrar un dulce momento familiar pero terminó siendo toda una controversia a raíz de las críticas que recibió el actor por llevar a sus hijos sin cinturón de seguridad.

El video fue escalando en su nivel mediático, llegando a ser compartido por Pablo Martínez Carignano, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien aseguraba que el accionar del actor era completamente irresponsable.

Fue de esta forma que, el asunto llegó a manos del Municipio de Vicente López, lugar donde se lo ve a Castro manejando y, cuyo Secretario de Tránsito, Transporte Público y Seguridad Vial determinó que el actor deberá realizar cursos de seguridad vial si quieren mantener su registro de conducir.

Qué pasó entre el hijo de La Negra Vernaci y Luciano Castro

La Negra Vernaci sorprendió en las últimas horas con un relato que no tardó en volverse viral. En una entrevista con Paulina Cocina para el programa La Negra Pop la locutora contó que su hijo Vicente descubrió cuando era pequeño que en Internet Luciano Castro figura como su padre.

“Me enteré leyendo tu biografía que sos china” comenzaba diciéndole Vernaci a Paulina con humor, a lo que esta le responde “No soy china, alguien en Internet mezcló mi historia con la de Karina Gao”.

La Negra Vernaci junto a su hijo Vicente Foto: Web

Fue este el pie que le permitió a la locutora contar su experiencia con la información que circula en la web “Chicos no confíen en nada de lo que dice en Internet, porque no es verdad. Mi hijo de chico se buscó y decía que era hijo de Luciano Castro”.

Recordemos que, Luciano Castro y La Negra Vernaci fueron pareja durante cuatro años, comenzando su relación en el 2005.

Cómo fue la relación entre Luciano Castro y La Negra Vernaci

La Negra Vernaci y Luciano Castro se conocieron en el año 2000 y, hasta su noviazgo en el 2005 protagonizaron una serie de idas y vueltas picantes.

Sin embargo, ambos mantenían en secreto su vida privada por lo cual, hasta el día de la fecha, es muy poco lo que se conoce de su relación, inclusive, es casi inexistente el material fotográfico de la ex pareja.

La Negra Vernaci y Luciano Castro Foto: Vía País

Años después de su separación Vernaci expresó “Fue una relación importante, la pasé fantástico […] Es un caballero. Nunca hablaría mal de Luciano Castro […] ¡Cómo no lo voy a querer si me hizo muy feliz!”.

De todas formas, Luciano y La Negra no continuaron su vínculo más alla del amor, en otra entrevista la locutora afirmó “No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, conocer a la bebé (Esperanza, su primera hija con Sabrina Rojas), pero en su caso no. Es más cerrado: corta y a otra cosa”.