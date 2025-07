El escandaloso motivo por el que Griselda Siciliani está excluida de los eventos familiares de Luciano Castro: “No tiene...”

Griselda Siciliani y Luciano Castro iniciaron su historia de amor en medio de una gran polémica, algo que aún hoy parecería dejar secuelas. Según trascendió en el programa A la Tarde, la actriz opta por no participar de cumpleaños ni eventos importantes vinculados a los hijos del galán, y hay una razón de peso detrás de esta decisión.

Al parecer, Siciliani no tendría una buena relación con el entorno familiar más cercano de Castro, lo que la mantendría al margen de esos encuentros. De hecho, días atrás fue el cumpleaños de la hija del actor, y ni él asistió al festejo: decidió ausentarse porque Griselda tampoco iría, aunque por una causa completamente distinta.

La dulce foto que compartió Griselda junto a Luciano.

Todo indica que el verdadero conflicto tiene nombre y apellido: Sabrina Rojas. La ex pareja de Luciano Castro no vería con buenos ojos la cercanía de Griselda Siciliani, y ese rechazo tendría raíces profundas. Años atrás, Castro le habría sido infiel con la actriz, y ese episodio aún pesa en la relación actual entre las partes.

La tensión es tan fuerte que, según allegados, no pueden coincidir en ningún ámbito sin que la incomodidad se haga notar. El enojo de Rojas estaría más presente que nunca, y ese clima enrarecido se trasladaría a cada evento familiar.

La razón por la que Griselda Siciliani no asiste a los cumpleaños familiares de Luciano Castro

La presencia de Griselda Siciliani en el círculo íntimo de Luciano Castro sigue siendo un tema delicado. Tal como explicó Cora de Barbieri, la actriz no logra integrarse a la dinámica familiar del actor. “Luciano no va con Griselda a los eventos familiares. Griselda no es bienvenida, esa es la realidad. No tiene buena onda con nadie”, afirmó Cora de Barbieri, dejando en claro que la situación es tensa desde siempre.

Luciano Castro habló de su romance con Griselda Siciliani.

Además, la panelista remarcó que esta distancia no es nueva, sino una constante que se mantiene firme con el paso del tiempo, sin señales de que pueda revertirse.

El gesto de Luciano Castro que desató la furia de Sabrina Rojas en un día muy especial de su hija

Con un mensaje cargado de emoción, la protagonista expresó lo importante que es para ella estar presente en los momentos especiales de su familia. “Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Por qué no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo siempre”, sostuvo.

En otro tramo del mensaje, dejó entrever una etapa de renacimiento personal, libre de cargas del pasado: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida. Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta de que sola podés con todo y que encima sos feliz”, agregó, dejando claro que hoy prioriza su bienestar y el de sus hijos por sobre todas las cosas.