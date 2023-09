Ángel de Brito, en guerra con Flor Vigna: reveló por qué no la invitó más a su programa

Ángel de Brito es uno de los mayores exponentes del mundo del espectáculo en el país, y pese a dedicarse al 100% a difundir chismes o noticias sobre los famosos, en su profesión suele quedar en el foco de la tormenta en los dramas televisivos.

En este caso, el conductor de Los Angeles de la Mañana protagonizó un picante choque con una de las figuras del Bailando, donde él es parte del jurado, Flor Vigna. La campeona del certamen del baile en 2017 cuestionó al periodista y, sin pelos en la lengua, la respuesta fue más tajante de lo que se esperaba.

Flor Vigna en la pista del Bailando 2023. (Foto: Captura de pantalla)

Ángel de Brito reveló por qué no invitó más a Flor Vigna a su programa

El periodista de espectáculos, Ángel de Brito, se cruzó fuertemente con una de las figuras del Bailando, Flor Vigna, y develó por qué no volvió a invitarla a su exitoso ciclo, Los Ángeles de la Mañana.

La modelo y el integrante del jurado se cruzaron fuertemente en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Es que el conductor de LAM insinuó en más de una oportunidad que Vigna gozaba de ciertos privilegios con la elección de su pareja de baile y entrenador, en comparación con otros competidores.

Flor Vigna se cruzó con Ángel de Brito en el Bailando. (Collage web)

Al ser consultada por El Cabezón, Vigna destacó que “Ángel fue muy bueno… pero después por Instagram y acá es un guacho”, y remarcó: “Cuando vas al programa se saca foto con vos, es un copado. Cuando no vas al programa se arma toda y hasta te tira indirectas por Instagram”.

Aunque en el programa, de Brito decidió mantener el silencio porque “la jefa de coaches me critica”, pero después aprovechó su poder en redes sociales y le contestó a través de la red social X. Citando una nota sobre los dichos de Flor Vigna, el conductor escribió: “Otra mentira: la última vez que vino fue el año pasado. Y no la invité más, porque me hundió el rating, las últimas tres veces. Lo recuerdo perfectamente”.