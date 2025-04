Cata Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano hace unos días pero sigue siendo protagonista de distintos escándalos, dejando en claro que su paso por la casa fue de los más resonantes de la temporada. Sobre todo, los comentarios respecto a su salud y la preocupación por su peso.

Invitada a LAM este miércoles, la santafesina se sinceró con Ángel de Brito y contó su malestar con sus seres queridos. “Estoy enojadísima con mi papá en el sentido de que salió a hablar de mis cosas. Ni hablar del que fue mi novio”, señaló en referencia a su excompañero de reality Joel Ojeda.

“Cuando salgo de la casa y veo esto...”, continuó explicando respecto a los comentarios que tanto su padre como su exnovio hicieron respecto a su salud mientras ella estuvo aislada. “Es un problema mío y no tienen que sentarse en un programa de televisión a hablar de mi vida privada”, agregó.

La participante de Gran Hermano preocupó a sus compañeros por unos comentarios sobre su cuerpo.

“Hay un límite que no se pasa que es que, si yo tengo una enfermedad, vi bastante mal que se sienten a hablar", añadió.

Sin embargo, hizo una diferenciación entre su papá y Joel: “Mi papá no creo que lo haya hecho de malo pero la verdad que me va a molestar un poco”. En cambio, “mi expareja no tiene porqué estar contando cosas de mi intimidad cuando vivíamos juntos”, agregó enojada para luego rematar: “Decido yo que cosas contar de mi salud”.