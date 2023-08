Flor Vigna se la jugó: rompió los jeans de Luciano Castro y se armó un vestido

Flor Vigna se volcó de lleno al mundo artístico y hace ya varios años que arrancó el lanzamiento de su carrera como cantante. Ahora, la bailarina fue por más y dio sus primeros pasos fashionistas.

Para las fotos de promoción del Bailando 2023, Marcelo Tinelli convocó a todos los participantes y los invitó a lucir sus mejores prendas. Flor dejó de lado lo elegante y se animó a probar un estilo un poco más jugado. ¿El detalle? Ella participó del diseño, confección y creación de su outfit.

Flor Vigna apareció con un atuendo full denim en diferentes colores y tonos y generó todo tipo de comentarios tanto a favor como en contra. La influencer usó un short corto de jean, botas forradas en la misma tela y una especie de vestido abierto adelante con amplias mangas y un vuelo increíble que se extendía detrás de sus piernas.

La influencer usó los jeans de su pareja. Foto: instagram

A full con la moda circular, la idea surgió cuando se le dio por reutilizar unos jeans viejos de Luciano Castro y darles otro uso. Vigna completó el total look con el pelo recogido en una cola alta, cadenas por todo el cuerpo, aros redondez y un make up marcado por su potente labial rojo.

Flor Vigna reutilizó los jeans de su pareja y recibió críticas

En las fotos que publicó en Instagram, sus fans tenían opiniones divididas. “Te amo”, “sos maravillosa”, “a romperla”, “esto es una locura, está buenísimo”, fueron algunos de los mensajes, pero otros la atacaron: “Ay, qué desastre”, “esto es horrible”, “no me gusta mucho…”.

En el programa La Jaula de la Moda, Horacio Cabak y Fabián Medina Flores fueron lapidarios: “Se puso los pantalones de Luciano Castor. Ella arrancó arrancándose pedazos de jean. Ella no tiene estilo, no sabe de moda. No le importa nada de todo esto y apuesta al musical”.

“No me gusta el jean puesto como remera. Sí el shortcito está bien y las botas te las puedo aceptar, pero quiero ser diplomática: no me pondría eso”, adujo por su parte Belén Ludueña.