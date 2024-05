Karina Jelinek explicó por qué no está en la app para adultos y retrucó: “Siempre mostré mi cuerpo”

Karina Jelinek es una de las figuras públicas más activas en Instagram, ya que constantemente comparte fotografías o videos en su perfil y fomenta la interacción con los millones de usuarios que la siguen formulando preguntas para que ellos respondan y viceversa.

Karina Jelinek apostó por un vestido rojo pasión impactante y encendió Instagram Foto: instagram

Y lejos de ser esta ocasión la excepción, la modelo se fotografió frente al espejo con una ambientación sutil y tenue en la que predominaba más la oscuridad que la luz, y se mostró con un look total black conformado por un buzo oversize que llegaba hasta la mitad de sus muslos, y por debajo utilizó medias de red a tono con la prenda superior que destacaban por el encaje y las ligas que la acompañaban.

Karina Jelinek se lució con su total black. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, siguió un un detalle que es casi su sello personal: pintó sus labios con un intenso tono rojizo que les daba un gran protagonismo y que generaba un balance perfecto con su outfit, y mantuvo su pelo suelto con las ondas naturales marcadas sobre todo el largo.

Karina Jelinek conquistó corazones junto a su novia. Foto: Instagram

Por qué Karina Jelinek no se unió a Divas Play

En el juego de preguntas y respuestas que inició a través de las historias de Instagram, la modelo respondió consultas picantes sobre su vida y su cuerpo, y entre ellas se encontraba la duda impaciente acerca de cuándo se crearía el perfil en el sitio de contenido para adultos “Divas Play”.

Karina Jelinek habló sobre Divas Play. Foto: Instagram

“Estaba a punto, pero no me cerró económicamente”, sentenció, pero cuando uno de sus fanáticos le cuestionó si le gustaba mostrar su cuerpo, ella respondió con seguridad: “Siempre lo hice y no reniego de eso”.