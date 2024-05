Al estilo Barbie, Agustina Añón subió la temperatura de Instagram con su outifit rosa

Agustina Añón, la destacada influencer conocida por su estilo único y su capacidad para elevar la temperatura en las redes sociales, ha vuelto a dejar a sus seguidores boquiabiertos con su último atuendo rosa. Alrededor de 1,3 millones son las cuentas que la siguen y que posteo a posteo le declaran su amor.

Con una combinación audaz de elegancia y sensualidad, Agustina Añón ha demostrado una vez más por qué es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda digital.

El outfit rosa de Agustina Añón con el que encendió las redes

“Do you like pink outfits?”, escribió Agustina Añón al pie del posteo que lleva miles de likes y comentarios como: “Super Sexy, i like You ❤️💋💋💋🌹🌹🌹”, “Love this ❤️”, además de quienes reaccionaron con fueguitos y besos.

El atrevido outfit rosa de Agustina Añón ha sido el tema de conversación en las plataformas sociales. Una mezcla perfecta de prendas ajustadas y accesorios llamativos, la influencer ha logrado captar la atención de todos a su alrededor.

De esta manera, Agustina Añón lució un vestido rosa al cuerpo bien corto y con un escote bajo con frunces en el centro y unas tiras que lo unían, dejando ver mucha de su piel. El detalle del atuendo, además de que dejaba ver la figura de la influencer en todo su esplendor, es que tiene mangas que se unen al vestido a la altura de las axilas.

A su vez, el vestido si bien terminaba a la altura de su cola y en los costados tenía cordones que se unían, produciendo que se pueda ver parte de su piel, aún más arriba de lo que la prenda dejaba mostrar.

Para completar el outfit optó por unas botas de cuero rosa claro y una cartera pequeña en la misma tonalidad. En su rostro, lució unos sexy lentes con marco negro.