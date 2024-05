Trueno habló del duro momento que vivió en 2023 y por qué puso en peligro peligro su carrera: “Me robaron todo”

Trueno es un artista argentino de 22 años y a pesar de su corta edad es uno de los referentes del rap argentino a nivel internacional, debido a la popularidad que construyó en las batallas de freestyle y más tarde, en sus álbumes, Atrevido y Bien o Mal.

Actualmente, Trueno tiene más de 1.900 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y más de 12.8 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify. Teniendo en cuenta, que lanzó dos álbumes de estudio Atrevido y Bien o Mal, y el jueves 23 de mayo lanzará El último baile, su tercer disco.

"El Último Baile", el tercer álbum de Trueno Foto: Twitter

Trueno retrasó la salida de su tercer álbum por algunos inconvenientes profesionales y personales que tuvo durante 2023. Teniendo en cuenta que había confesado que su equipo lo estafo y además, que algunos familiares directos tuvieron problemas de salud.

Aunque Trueno dejó eso en el paso, quiso contar lo que le pasó, cómo se sintió y cómo se encuentra actualmente.

El difícil momento de Trueno en 2023

Trueno contó cómo le robaron todos sus derechos musicales

En este caso, Trueno fue a presentar su último sencillo “The roof is on fire” a “La Resistencia”, el programa de televisión española, conducido por David Broncano. El conductor le consultó a Trueno por la cantidad de dinero que tiene en el banco, y el rapero confesó: “Los raperos no sabemos cuanta plata tenemos en el banco”.

“El problema que tuve el año pasado es que el equipo de trabajo que tenía se llevó todo mi dinero. Así que estamos volviendo a pedalear”, confesó Trueno y David lo interrogó sobre si le habían robado: “Todas mis canciones, todo mi dinero, mi anterior equipo”. Y luego se refiero a si inició acciones legales: “El karma existe y la vida le va a devolver todo lo que se merece. Lo mejor es contenerse, no manchar nuestra energía. Si lo que quieren es plata que se la metan en el bolsillo”.

Trueno dejo en claro que él no tiene ganas de ser rencoroso y que solo le molestó que se metieran con su arte, no con el dinero: “Por una cláusula chiquita eran los dueños de todas mis canciones y les tuve que pagar para que vuelva a ser mío”.