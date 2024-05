Trueno sorprendió al hablar de Nicki Nicole en una entrevista: ¿hay reconciliación?

Trueno es un rapero, cantante y compositor argentino de 22 años, que a pesar de su juventud, es uno de los artistas más populares en la escena nacional e internacional en cuanto al género urbano. Las plazas y el freestyle desde que era un niño, lo convirtieron en el artista que es hoy.

En esta oportunidad, Trueno realizó una entrevista con La Lista News, debido a su reciente lanzamiento “The roof is on fire”, un rap al mejor estilo del rapero argentino. Allí, no solo habló de sus últimos lanzamientos y su próximo álbum, sino que también de la escena musical argentina y de las mujeres en específico.

Trueno volvió a referirse a Nicki Nicole Foto: Web

Dentro de este contexto, se volvió a referir a su expareja, Nicki Nicole, la cantante rosarina de 23 años, quienes estuvieron en una relación desde 2020 hasta principios de 2023. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y sorprendió a los fans. “Las mujeres en Argentina no vienen de las batallas de freestyle, pero tienen el doble de mérito porque salieron y se mostraron al mundo con su talento”, explicó Trueno.

Y luego ejemplificó: “Como María Becerra, Cazzu, Nathy Peluso, Emilia Mernes y Nicki Nicole también. Todas las mujeres que están en Argentina son muy talentosas y se hicieron solas. Estoy muy contento del movimiento en general argentino y latinoamericano. Veo que en México, en Chile y en Colombia están saliendo muchos artistas. Estamos en un buen momento”.

Trueno contó en que se basará en su próximo álbum, E.U.B.

El próximo 23 de mayo, Trueno lanzará E.U.B., su tercer álbum de estudio y en la misma entrevista adelantó de qué se trata: “Es un disco dedicado al hip hop, a la cultura del hip hop, y a lo que a mí me llegó personalmente dentro de la cultura y de lo que viví. Va dedicado a los 50 años que cumplimos en 2023 y proponiendo 50 años para adelanto desde Latinoamérica para el mundo”.

Luego, habló de la diferencia con sus anteriores discos y dijo: “Fue el primer álbum que hice por todo el mundo, grabé y colaboré con muchos productores. Los anteriores los había hecho todos en Argentina. Fue un lindo proceso. Tiene magia el disco”.