Tras la infidelidad de Peso Pluma, Nicki Nicole envió un fuerte mensaje en un concierto

Nicki Nicole es una cantante argentina de 23 años, que saltó a la fama en 2019 tras el lanzamiento de su single, “Wapo Traketero”. Desde entonces, conquistó a la escena del género urbano nacional e internacional, y en estos cuatro años de carrera conquistó a un gran público en todo el mundo.

Nicki demostró su talento y por eso, logró atraer a múltiples fans. Actualmente, posee 25.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, que la posicionan en el puesto número 205 de los más escuchados, y tiene más de 1.500 millones de visualizaciones en YouTube.

El éxito de Nicki Nicole en plataformas digitales. Foto: instagram

Sin embargo, en los últimos días, Nicki no se volvió viral por su música, sino porque se enteró por un video viral en las redes sociales que su pareja, el mexicano, Peso Pluma, la estaba engañando con otra persona. Nicki se mostró muy triste e hizo un comunicado en su cuenta de Instagram.

El dolor de Nicki Nicole tras la infidelidad de Peso Pluma

Este viernes Nicki Nicole se presentó en un show en Guatemala y les dejo un sentido mensaje a sus fanáticos. La rosarina explicó: “Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí. Sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show y eso va a suceder. Gracias de corazón y vamos a seguir”.

Más tarde, Nicki cantó “Entre Nosotros RMX” y le envió una indirecta a Peso Pluma. Ella cantó: “Tú me decías que por mí te morías, pero era otra la que preferías”, y sacó fuck you. Sus fans gritaron en apoyo a Nicki y ella continuó: “Intente darte mil chances, no supiste aprovecharme, ¿qué es lo que tengo que hacer para afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me veas mañana”.

Qué dijo Peso Pluma sobre su infidelidad a Nicki Nicole

A pesar del paso de los días, Peso Pluma aún no dijo nada sobre su infidelidad a Nicki Nicole. Sus colegas, Duki y Santa Fe Klan están promocionando el tema, “Para todos los barios” que lanzarán el próximo 22 de febrero, pero él tampoco se pronunció al respecto. Se encuentra fuera de las redes sociales.