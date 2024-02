L-Gante opinó sobre la polémica separación de Nicki Nicole y Peso Pluma: “Me quedó la duda…”

Sin dudas, L-Gante se convirtió en una de las figuras más mediáticas de Argentina. Además de su éxito como cantante y referente del movimiento RKT, el artista se volvió muy popular debido a sus polémicas. En especial, en el mundo de la farándula, cobró una gran relevancia por su relación con Wanda Nara. Ahora, también se sumó al escándalo del momento y dio su opinión sobre la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma.

L-Gante estuvo como invitado en el programa conducido por Vero Lozano y fue consultado respecto a la gran polémica de los últimos días. “Qué hijo de perra Peso Pluma. Viste que dejó a Nicki. Yo dije ‘ojo con el que a cada rato te dice mi novia, que linda es mi novia, todo por mi novia...’. Lo engancharon en Las Vegas con otra chica”, comentó la periodista trayendo el tema a la conversación.

El cantante habló de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma

Por su parte, el cantante de cumbia 420 escuchó atentamente a la conductora y luego expresó su postura. “Es todo un tema. No sé, no entendí al final a quién engancharon primero. A mí me quedó la duda. No juzgo nada, por las dudas. Es rari, es rari”, dijo.

Si bien no defendió a Peso Pluma, L-Gante no parece simpatizar mucho con la situación de su compatriota, Nicki Nicole. El músico dio a entender que probablemente ella también le habría sido infiel a su novio previamente.

Nicki Nicole anunció su separación de Peso Pluma en medio de un escándalo

Tras el video viral de Peso Pluma con una mujer desconocida, Nicki Nicole dejó un contundente mensaje a través de sus stories de Instagram. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, señaló.

Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma Foto: Instagram

Sin embargo, muchas personas (entre ellas L-Gante) desconfían de que sea verdad y esta supuesta infidelidad sea solo una estrategia de marketing.