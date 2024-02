Este martes 13 de febrero, tan solo un día antes de San Valentín, las redes sociales estallaron con la noticia de la separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma. El escándalo comenzó cuando se hizo viral un video del cantante mexicano muy cariñoso con una mujer desconocida.

Rápidamente, Nicki Nicole rompió el silencio y sacó un fuerte comunicado a través de Instagram. Allí, la cantante argentina dejó un contundente mensaje sobre el amor y el respeto. Además, señaló que se enteró de la infidelidad de Peso Pluma como todos, es decir, por la información que comenzó a circular en las redes sociales.

Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma Foto: Instagram

En medio de la polémica, los ex novios de la rosarina aparecieron y dejaron llamativos mensajes en Twitter (ahora X) que muchos seguidores interpretaron como indirectas hacia Nicki.

Peso Pluma y Nicki Nicole fueron a la fiesta previa de los Premios Grammy 2024. Foto: Richard Shotwell

La reacción de Khea y el llamativo mensaje de Trueno: ¿indirectas para Nicki Nicole?

Apenas se viralizó el video de Peso Pluma junto a una mujer desconocida en Las Vegas, su nombre y el de Nicki Nicole se volvieron tendencia en X (antes Twitter). Los usuarios de la red social de Elon Musk no tardaron en compartir memes. También recordaron el pasado amoroso de la cantante.

Por su parte, Khea decidió sumarse a la polémica y sorprendió con su llamativo mensaje. El referente del trap aprovechó el momento y compartió el link de una de sus canciones, y los hits del momento, “Hola perdida” junto a Luck Ra.

Así reaccionaron Trueno y Khea, ex novios de Nicki Nicole, tras su separación de Peso Pluma Foto: Twitter

Si bien no agregó ningún comentario, ni aclaró si se trataba de un mensaje para su ex, muchos usuarios lo interpretaron como una indirecta. Ya que la canción hace referencia a una ex pareja que vuelve a estar disponible.

Así reaccionaron Trueno y Khea, ex novios de Nicki Nicole, tras su separación de Peso Pluma Foto: Twitter

Además, Trueno (el último novio de Nicki Nicole) también sorprendió con un llamativo mensaje. “Aprendí que es más importante el ‘hacia dónde’ que ‘con quién’”, publicó el rapero de La Boca, apenas horas antes de que se conociera la noticia de la separación de su ex y Peso Pluma. Como si esto fuera poco, también cambió su foto de perfil por una suya presumiendo su figura y con la bandera argentina en su hombro.