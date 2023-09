Nicki Nicole pisó el palito y reveló detalles de su romántica cita con Peso Pluma

Nicki Nicole se encuentra en un gran momento, tanto en su carrera musical como a nivel personal. La cantante argentina viene de anunciar su sexto show en el Movistar Arena, en el marco de la presentación oficial de su álbum, Alma. Además, cada vez son más fuertes los rumores de romance con el cantante mexicano Peso Pluma.

Los artistas compartieron escenario y ¿algo más? Foto: @nicki.nicole

Luego de su cuarto show en el Movistar Arena, Nicki Nicole estuvo en el estudio de Luzu TV y habló de su exitoso presente. La rosarina recordó el blooper que vivió con Wos en su más reciente presentación y hasta dejó entrever algunos detalles de su situación sentimental.

En medio de la charla, la intérprete de “Dispara” pisó el palito y se refirió a una cita reciente. Si bien no dio nombres de la persona con la que compartió el romántico encuentro, rápidamente, todas las miradas apuntaron hacia Peso Pluma.

“Antes no estaba a favor de las citas, me parecían como muy raras, me gustaba conocer a la persona y que salga lo que salga, pero ahora planear algo me sirve”, aseguró. Luego, confesó: “La última vez en Mallorca tuve una cita a la luz de la luna”.

También reveló que en esta romántica velada ella y su acompañante cantaron y tocaron la guitarra. Sus fans en seguida relacionaron esta descripción con el viaje que realizó la cantante hace algunas semanas y que coincidió con la estadía del músico mexicano en Europa.

Nicki Nicole y Peso Pluma juntos en Disney Foto: Twitter

¿Nicki Nicole confirmó su relación con Peso Pluma?

Como si esto fuera poco, en medio de la entrevista, Nicki Nicole volvió a quedar en evidencia acerca de su estado sentimental. “Me pasó algo muy flashero una vez, que me gustaba mucho esa persona, de hecho me gusta esa persona”, aclaró con guiño frente a cámara incluído.

Si bien no dijo el nombre de Peso Pluma explícitamente, reveló que vivió una situación muy particular. Se animó a tocar el piano frente a esta persona misteriosa a pesar de no saber tocar este instrumento.