Sahar Sonia rompió el silencio e hizo un fuerte descargo tras ser señalada como la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole

El martes pasado, un día antes de San Valentín, la noticia de la supuesta infidelidad de Peso Pluma a su novia Nicki Nicole conmovió a todos en las redes sociales y generó distintos tipos de reacciones. El escandaloso video muestra el momento en que el cantante mexicano va de la mano y muy cariñoso con una mujer desconocida.

Lo que llevó a que comenzara a circular en el mundo virtual y llegó hasta la propia Nicki Nicole, quien anunció su separación a las pocas horas, y confirmó que se enteró de la misma manera que todos, por las redes sociales.

La noticia generó gran revuelo y los fanáticos de la rosarina no dudaron en mandarle su apoyo y cariño a la artista. A las pocas horas, se conoció el nombre de la mujer misteriosa que acompañaba al mexicano, se trata de una influencer de Los Ángeles de nombre Sahar Sonia.

La artista argentina se expresó en sus redes sociales - Instagram

Las repercusiones que generó su nombre, hicieron que los fanáticos de la rosarina fueran a su perfil a dejarle comentarios negativos por ser señalada como la “tercera en discordia” de la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

Sahar Sonia, la señalada como la tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma rompió el silencio

Ante los mensajes y la persecución que recibió en Instagram, la influencer decidió hacer un descargo y contar su punto de vista sobre la polémica separación y de la cual la acusan.

Las fotos de Sonia Sahar en Instagram

“Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería aparecer acá y hablar de lo que está pasando. Creo que esta historia se fue de las manos”, comenzó su relato en inglés la famosa.

“Sí, sé quién es Peso Pluma, no estoy al día con noticias españolas. No sabía de su vida personal, ni de su actual estado civil. No sé quién es ella, pero les pido que dejen de hacerme bullying, porque yo no soy así, no tengo malas intenciones de romper una relación o algo así”, agregó en su descargo Sahar.

Antes de despedirse pidió que termine el acoso que recibe en su perfil. Por su parte, el artista mexicano no habló hasta el momento.