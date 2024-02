En medio de su separación con Peso Pluma, Nicki Nicole deslumbró con un look total black ultra escotado

Nicki Nicole es una de las artistas de la escena musical argentina más importantes. Su talento traspasa la pantalla y sus canciones son éxito de reproducciones. Cada colaboración que realiza rápidamente revoluciona todos los rankings. Icono fashionista, marca tendencia con los looks que comparte con sus seguidores en Instagram.

La cantante despliega su sensualidad y audacia con outfits muy jugados y atrevidos. En medio de su escandalosa separación de Peso Pluma, Nicki sorprendió a todos con un look total black ultra sexy en una de sus últimas publicaciones y rápidamente cosechó miles de likes.

Total black y ultra escotado: Nicki Nicole deslumbró con un corpiño infartante Foto: instagram

Nicki Nicole posó con un conjunto que conquistó corazones. La parte superior, un corpiño triangular con breteles y una arandela dándole el toque chic. La parte inferior, una minifalda muy ajustada al cuerpo.

Para el peinado optó por llevar el pelo suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje delineado negro bien marcado para los ojos y lápiz labial en tono rojo oscuro.

Nicki Nicole rompió el silencio tras conocerse las imágenes de su novio, Peso Pluma, con otra mujer

La cantante se vio en vuelta en un escándalo tras viralizarse un video de su pareja, Peso Pluma, de la mano con otra mujer. Las imágenes causaron indignación en los fans de la artista y se solidarizaron con ella.

Nicki Nicole eliminó de su Instagram las fotos en donde estaba con Peso Pluma y luego publicó: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”