Quién es Sahar Sonia, la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole.

Las redes sociales se han convertido en el epicentro de un nuevo escándalo tras la confirmación de la separación entre Nicki Nicole y Peso Pluma. Todo comenzó cuando se viralizó un video del cantante junto a otra mujer, lo que desató una serie de especulaciones sobre una posible infidelidad. Ahora, las redes sociales se encienden nuevamente con la filtración de fotos de quien sería la tercera persona en esta historia de amor y desamor.

En la cuenta de Instagram Gossipeame, se compartieron varias capturas que presuntamente comprobarían la identidad de la modelo en cuestión.

Así se descubrió quien sería la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole. Foto: Instagram

Quién es Sahar Sonia, la tercera en discordia en la relación de Nicki Nicole y Peso Pluma

Quien sería la tercera en discordia en la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole sería Sahar Sonia, una influencer con una considerable cantidad de seguidores en la red social de la camarita, superando los 19 mil seguidores. Las fotos muestran una cabellera larga y oscura, así como una cartera blanca tipo bandolera, muy similar a la que se ve en el video viral junto a Peso Pluma.

Las fotos de Sonia Sahar en Instagram

Las especulaciones no se hicieron esperar, y cientos de usuarios comenzaron a dejar comentarios en el perfil de la influencer, expresando su opinión sobre la situación. Desde comparaciones con Nicki Nicole hasta acusaciones de ser responsable de la ruptura de la pareja, los mensajes no se hicieron esperar. “No le llega ni a los talones a Nicki”, “No pueden cambiar a Nicki por ella”, “Rompe hogares” y “Karma” son solo algunos ejemplos de los comentarios que inundaron el último posteo de Sahar.

Pocas horas después, la misma Sahar publicó un sus redes sociales un mensaje que terminó confirmando ser la persona del video. El mensaje original estaba en inglés y únicamente tenía un fondo negro “Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”, que en español se puede interpretar como “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia”.

El posteo en Instagram de la influencer donde confirmó ser quien estaba en el video con Peso Pluma.

Horas después de la situación, Sahar pasó de 19 mil seguidores a 45.500. Un gran número. Además, en su perfil muestra muchas fotos de ella modelando en distintos lugares del mundo, disfrutando de viajes y luciendo prendas de marcas de lujo.