Tras su ausencia por problemas de salud, Emilia Mernes reapareció y anunció una colaboración con Los Ángeles Azules

Emilia Mernes es una cantante argentina de 27 años, que alcanzó su mayor éxito durante 2023, gracias a la repercusión que generó .mp3, su segundo álbum de estudio, el cual le permitió realizar una gira por Argentina, Latinoamérica y España, con semanas cargadas de shows. Lamentablemente, por problemas de salud, tuvo que reprogramar algunos.

Emilia Mernes debía presentarse en su séptimo show en el Movistar Arena el 3 de mayo pasado, pero antes de comenzar, el concierto se reprogramó por prescripción médica, ya que la cantante presentaba un diagnóstico de gastroenteritis aguda.

Emilia Mernes debió suspender su show este viernes

Desde entonces, Emilia tuvo que cancelar otros shows en Mendoza, Montevideo y Asunción, y desapareció de Instagram, ya que solo publicaba los posteos de reprogramación de shows porque se encontraba mal de salud.

Luego de dos semanas de la reprogramación del Movistar Arena, Emilia apareció con una colaboración inédita. La cuenta de la banda de cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, posteó un video en Instagram y escribió: “Audiciones hoy, ‘Perdonarte, ¿para qué?’… Estábamos por terminar las audiciones y, de sorpresa, llegó la voz que estábamos buscando”.

Luego, subieron otros videos en los que aprobaron la audición de Emilia Mernes y como consecuencia, será la vocalista de la próxima canción de Los Ángeles Azules. El próximo jueves 23 de mayo se estrena “Perdonarte, ¿para qué?”, una cumbia de Emilia junto a la banda mexicana.

“Porfa mejor no me llames, no te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia, se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avise, pero no quisiste oír y ya el avión se te fue”, cantó Emilia y causó furor entre sus fans.

Cuáles son los shows reprogramados de Emilia Mernes

Emilia Mernes debió reprogramar algunos shows por su estado de salud, y algunos aún no tienen fecha.

El show del 3 de mayo en el Movistar Arena, se reprogramó para el domingo 26 de mayo.

Los siguientes shows fueron reprogramados, pero aún no tienen fechas definidas de las nuevas funciones:

El sábado 4 y el domingo 5 de mayo en Montevideo, Uruguay.

El viernes 10 de mayo en Salta, Argentina.

El sábado 18 de mayo en Mendoza, Argentina.

El sábado 25 de mayo en Asunción, Paraguay.