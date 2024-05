Se conoció cuál es el diagnóstico de Emilia Mernes: qué pasará con los conciertos

Emilia Mernes ha preocupado a sus fanáticos en los últimos días. Todo ocurrió el 3 de mayo, cuando debió cancelar de manera imprevista su show de ese día por problemas de salud.

“Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo (...) Intenté hasta último momento para presentarme y darme el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Perdón”, anunció la cantante el 3 de mayo con la voz entrecortada.

Tras el anuncio, su equipo comunicó en las redes sociales que el show de ese viernes sería reprogramado para este 7 de mayo. Sin embargo, el 6 de mayo modificaron nuevamente las fechas porque la artista debió someterse a nuevos estudios.

“Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7 de marzo (...) Los tickets con fecha 3 de mayo, son válidos para la nueva función del 26 de mayo”, detalló nuevamente el equipo de la cantante en sus redes sociales.

Nuevo comunicado del equipo de Emilia Mernes. Foto: @emiliamernes

Ante este panorama, sus fanáticos comenzaron a preguntarse sobre el cuadro médico de Emilia Mernes, dado que aun no se tenían detalles. Sin embargo, el misterio terminó este 7 de mayo con un nuevo comunicado de su grupo.

Cuál es el diagnóstico de Emilia Mernes

De acuerdo con el escrito, los resultados de los exámenes entablaron que la joven padecía de una gastroenteritis aguda. Por tanto, se recomendaba un reposo de al menos 96 horas.

Comunicado del equipo de Emilia Mernes sobre su diagnóstico. Foto: @emiliamer

“En relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de la endoscopía, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda.Por recomendación médica, se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación”, informaron sobre el estado de salud de la cantante.

Luego de confirmarse el diagnóstico de la cantante, anunciaron que la intérprete de “La Original” no podría realizar el concierto que tenía previsto para el 10 de mayo en Salta. Por tanto, el concierto será reprogramado para una nueva fecha aun no confirmada.