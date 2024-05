Emilia Mernes suspendió su show de este 3 de mayo: ¿cuáles fueron los motivos?

Emilia Mernes es una de las artistas más importantes en Argentina. Tras el lanzamiento de su disco “.mp3″, la cantante ha logrado consagrarse como una de las artistas más escuchadas en Spotify.

Ahora bien, uno de los éxitos más grande que ha tenido la cantante son sus shows en Argentina. Desde este punto, Mernes logró agotar 10 fechas en el Movistar Arena.

“Movistar Arena Sold Out en menos de 10 horas. Rompieron el récord en ventas ¡Están locos!. Estoy temblando de emoción, gracias por regalarme la oportunidad de un brindarles un show que haré con todo el corazón para ustedes. Gracias por elegirme”, escribió la cantante y modelo con suma emoción.

Emilia Mernes brindó un show en el Quality Arena con una enorme convocatoria de público. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Seguidamente, los primeros shows han sido un éxito. Coreografías de lujo, artistas invitados como Tini, Duki o Nicki Nicole y sus lujosas prendas han cautivado a todos sus fanáticos. Sin embargo, esto no ocurría este 3 de mayo, dado que Emilia Mernes debió suspenderlo.

Por qué Emilia Mernes suspendió su show de este 3 de mayo

El hecho ocurrió previo al comienzo de su séptimo show. Allí, la cantante se mostró en el escenario con su peinado del concierto y una bata. Allí, con sumo pesar, anunció la suspensión.

“Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo”, exclamó Emilia Mernes con la voz entrecortada.

De acuerdo con la cantante, se sentía muy mal previo al concierto. Por tanto el médico le habría recomendado que no se presentara.

“Intenté hasta último momento para presentarme y darme el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Perdón”, expuso la intérprete de “La Original” con sumo pesar.

Por el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de su equipo. Sin embargo, desde las redes sociales entablaron que show se pasaría para el martes.

La respuesta del público a la suspensión del concierto de Emilia Mernes

La respuesta de los usuarios fue mixta. Mientras algunos apoyaron a la cantante, otros decidieron tomarlo con humor la situación.

Emilia Mernes, en La Voz y en mayo de 2019, cuando recién había publicado su primer simple como solista. (Pedro Castillo/ La Voz)

“Yo manifestando que Emilia se recupere rápido”, “Emilia tuvo que reprogramar el show y yo me quiero MATAR”, “todo bien con Emilia Mernes, pero no podría haber suspendido el show más temprano? Si ya estaba enferma . no pensás en todo el sacrificio de tus fanáticos y lo que gastaron para ir para que 5 minutos antes lo suspendas”, destacaron algunos usuarios.