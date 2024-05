¡Malas noticias! Emilia Mernes debió reprogramar nuevamente sus conciertos

Emilia Mernes ha consagrado sumo éxito con su conciertos. Tras el sold out de 10 recitales en el Movistar Arena, la cantante no ha dejado de deslumbrar con sus atuendos, coreografías perfectas e invitados especiales.

“10 Movistar Arena Sold Out en menos de 10 horas. Rompieron el record de ventas, están locos. Estoy temblando de emición. Muchas gracias por regalarme la oportunidad de brindarles un show que haré con todo el corazón para ustedes. Gracias por elegirme”, había comunicado la cantante al confirmarse sus 10 shows en Buenos Aires.

Ahora bien, pese a su éxito, la cantante tuvo que cancelar sus conciertos del 3, 4 y 5 de mayo debido a que se encontraba con problemas de salud.

“Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo (...) Intenté hasta último momento para presentarme y darme el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Perdón”, destacó la artista el pasado 3 de mayo en el escenario.

Luego de suspender el concierto, el equipo de Emilia Mernes había comunicado que el show del 3 de mayo iba a pasarse para el 7 de mayo. Sin embargo, esto no ocurriría.

Emilia Mernes reprogramó su séptimo show en el Movistar Arena Foto: Instagram

Por qué Emilia Mernes reprogramó nuevamente su concierto

De acuerdo con el comunicado brindado por su equipo, la cantante fue nuevamente internada para realizarle chequeos médicos. Ante ello, el concierto del 7 de mayo tendría que ser reprogramado por segunda vez.

“Emilia fue nuevamente internada para someterse a estudios clínicos, impidiendo su participación en el show programado para el día martes 7 de marzo”, expresó el equipo de Mernes.

Nuevo comunicado del equipo de Emilia Mernes. Foto: @emiliamernes

La nueva fecha para el concierto es el 26 de mayo. Por tanto, las personas que tenían entradas para el 3 de mayo serán válidas para esta nueva función.

“Los tickets con fecha 3 de mayo, son válidos para la nueva función del 26 de mayo”, concluyó el comunicado.

Respecto a los otros conciertos que fueron cancelados, no se tiene conocimiento si fueron reprogramados. Para más información, se debe estar al tanto de las redes sociales de Emilia.