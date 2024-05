¿Emilia Mernes fue detenida en España? El altercado que tuvo con Duki y la policía

Duki es un cantante de 27 años y referente del trap en Argentina, mientras que Emilia Mernes es un cantante de 27 años, que se encuentra en el pico de su carrera, gracias a su último álbum, .mp3. De los tres años que llevan de relación, vivieron difíciles y felices momentos juntos.

“Como si no importara”, fue el primer acercamiento que los fanáticos vieron entre Emilia Mernes y Duki, canción que se lanzó en julio de 2021. De todas maneras, la pareja recién anunciaría públicamente su relación amorosa a fines de ese año.

Luego de casi tres años en pareja, Duki y Emilia Mernes atravesaron múltiples momentos juntos, tantos buenos como malos, y decenas de interpretaciones arriba del escenario. En esta oportunidad, Duki visitó Colombia y tuvo una entrevista con Juanpis González en “Los noto asustados”, y contó una anécdota inesperada con su novia en Mallorca, España.

Duki y Emilia Mernes llevan una relación de casi tres años. Foto: Instagram

“Yo venía de cenar con mi novia y traía una bolsa con un tiramisú y dos cucharas”, comentó Duki. Luego, relató que lo paró la policía y lo interrogó. “Venga, tío, ¿Qué tienes? ¿Qué te crees que soy gilipoll**?”, explicó el trapero que le dijeron cuando él explicó que no tenía nada.

Duki le comentó que era artista, pero los policías se pusieron violentos y uno de ellos lo llevó atrás de la camioneta y le pidió que se bajara los pantalones, según relato el cantante argentino. Los policías querían chequear que no llevaba nada ilícito en mis partes íntimas, explicó Duki.

El altercado de Duki con la policía española

“Termino la situación en que mi novia se estaba peleando a los gritos, se dieron cuenta de que no tenía nada. El policía quería tocar, pero no lo deje”, dijo Duki y contó que tuvo que tranquilizar a Emilia Mernes porque la estaban por llevar detenida. “Lo más gracioso es revisaron y solo me sacaron un tiramisú con dos cucharas”, dijo el cantante entre risas.

La gira de Duki por España

La gira de Duki con su último álbum Antes de Ameri continúa, y en el mes de junio lo hará por Europa. El 19 de junio estará en “Fabrique” Milán, Italia, el 20 de junio en “Bataclan” París, Francia, el 22 de junio en “Huxleys Neue Welt” Berlín, Alemania, y el 23 de junio en “O2 Forum Kentish Town” Londres, Reino Unido.