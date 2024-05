El primer trabajo fallido de Duki antes de dedicarse a la música: “Con uno me peleé y le dije de todo”

Duki es un trapero argentino de 27 años, que saltó a la fama a través de las batallas de freestyle en el Quintó Escalón. Más tarde, inició su carrera como cantante y se convirtió en una estrella internacional del trap y en un referente de dicho género.

Hace varios años que Duki vive de la música, teniendo en cuenta su éxito musical y sus shows por todas partes del mundo. Actualmente, posee más de 3.400 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, y más de 19.1 millones de oyentes mensuales, que lo convierten en el artista 368 más escuchado de Spotify.

Duki es uno de los mayores referentes del trap en Argentina

Pero antes de ser una estrella del trap a nivel mundial, Duki tuvo otros trabajos. En esta oportunidad, el trapero fue invitado al stream del influencer Goncho, donde hablar de todo y en dónde Duki contó uno de los empleos que tuvo en el pasado y los conflictos que le produjo.

El cantante comentó que trabajó en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Talcahuano, para un call center, dónde Duki tenía la tarea de llamar a deudores de colegio secundario y tratar de que paguen las respectivas deudas.

Las anécdotas de Duki mientras trabajó en un call center

Duki comentó que en un momento todo cambió dentro de su trabajo y le comenzaron a monitorear las llamadas, debido a un conflicto que tuvo con un deudor: “Con uno me peleé y le dije de todo”. Como contexto, Duki explicó que se peleó con un deudor que se acaba de comprar un auto, pero debía dinero en el colegio de su hijo.

A qué se dedicaba Duki antes de ser cantante Foto: Pinterest

El deudor se enojó, y Duki contó que le dio una descripción física suya y le dio su horario de salida para que lo vaya a buscar al trabajo. “Te espero y te rompo todo”, expresó el cantante.

Luego, sumó otra anécdota dentro de ese trabajo: “Un día me tocó llamar a una mina que me dijo que había tenido un incendio y perdió todo. Y yo tenía una culpa porque me decían: ‘te está mintiendo, tenés que presionarla”. Duki finalizó el tema diciendo que trabajó por tres meses en el call center y que fueron los peores tres meses de su vida.