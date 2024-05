A 2 años de la muerte de El Noba, La Joaqui volvió al barrio donde filmaron “Butakera” y le rindió homenaje

La Joaqui es una cantante de RKT de 29 años y una de las referentes femeninas del género. De todas maneras, ella comenzó su carrera musical en las batallas de freestyle y en 2021 comenzó a ganar reconocimiento. Además de su faceta artística, es reconocida por su sensibilidad y por la lealtad con sus seres queridos.

El 3 de junio de 2022 falleció Lautaro René Coronel, más conocido como El Noba, un cantante de RKT, que falleció a los 25 años, tras un accidente en motocicleta, teniendo en cuenta que no tenía el casco puesto. El Noba era colega y amigo de La Joaqui, y días previos a su muerte filmaron “Butakera” en el Bajo Flores, uno de sus grandes hits, canción que tiene más de 128 millones de visualizaciones en YouTube.

El videoclip se subió el 29 de julio, casi dos meses después de la muerte del cantante y fue dedicado a él: “En su memoria festejamos todas las formas de expresión y recomendamos el uso de casco siempre”.

Tras dos años de la muerte de El Noba, el gesto de La Joaqui

La Joaqui comentó que no había podido volver al lugar donde grabaron “Butakera” junto a El Noba, una canchita de fútbol en la villa del Bajo Flores. Tras casi dos años del fallecimiento de su amigo y colega, en una entrevista con “Algo de música”, la Joaqui contó que volvió y filmó allí su próximo sencillo: “San Turrona”, la cual se estrena el jueves 16 de mayo a las 21:00 (hora Argentina).

La Joaqui se animó a volver al Bajo Flores y grabó: "San Turrona" Foto: Instagram

“Volví al barrio. Fue algo muy fuerte porque el día que filmamos ‘Butakera’ fue uno de los más felices de mi vida, ya que vinculé a mis amigos del Bajo, con mis amigos del RKT y los de los autos. Es decir, junté a toda mi gente favorita en lugar, hice una canción que sigue siendo mi favorita y fue la última vez que vi a Lauti”, explicó La Joaqui sobre su regreso al lugar donde filmó el video con El Noba.

“Me dolió tanto lo que pasó, que en esa canchita, donde siempre nos juntábamos, nunca más fui. Sentía que habían pasado un montón de cosas que no podía digerir. Yo fui muy feliz ahí, pero no me animaba a volver. Yo necesitaba aceptar lo que había pasado”, agregó La Joaqui y comentó que fue toda la familia de El Noba a la filmación de la nueva canción.

Por último, explicó el significado extra de filmar ahí: “Siento que la canción que me cambió la vida fue acá y el barrio que me dio la oportunidad de que mi vida cambie es este barrio, el cual me abrió las puertas de este reino tan hermoso”.