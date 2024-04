¿El amor llegó a La Joaqui? La cantante confesó cómo reconoció que estaba enamorada

La Joaqui es una caja de sorpresa en la industria del entretenimiento argentino. Con el éxito de sus canciones como “Dos besitos” y su presencia en series como El Marginal, la compositora estaría consolidando cada vez más su rol como artista.

Ahora bien, a la cantante no solo le estaría yendo bien en su rubro profesional. De acuerdo a su última entrevista, La Joaqui habría encontrado el amor por primera vez.

Qué dijo La Joaqui sobre su nuevo amor

De acuerdo con la cantante, ella estaría enamorada de su nueva pareja, a quien decidió mantener en anonimato. En este sentido, recalcó que era la primera vez que se sentía de esa manera.

“Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, confesó La Joaqui en el programa Nadie Dice Nada (Luzu Tv).

Seguidamente, la exjueza de Argentina´s Got Talent reconoció que todas sus relaciones comenzaron por motivos más allá del amor. Entre ellos, se encontraba el jugar con el estar enamorado.

“Siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones como dejarme elegir o un poco porque no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba”, manifestó la intérprete de “Butakera”.

Cuando le consultaron sobre sus nuevos síntomas respecto al amor, La Joaqui aseguró que no le molesta que su pareja la vea desarreglada. En este sentido, aseguró no sentirse incómoda.

La Joaqui dejó sin palabras a sus fans con una coreografía ultra sensual en TikTok Foto: tiktok

“No me molesta estar en pijama. Antes yo me ponía la alarma una hora antes de que el pibe se despierte para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda al respecto”, reconoció la cantante sobre sus nuevos síntomas de enamoramiento.

Respecto a este punto, entabló que ya no se comportaba como hacía antes cuando estaba de pareja. Por tanto, no deja de contestarle un día los mensajes.

El nuevo amor de La Joaqui

Finalmente, La Joaqui aseguró que se encontraba desde hace un mes con su novio. Sin embargo, pese al poco tiempo, supo que nunca se podría despegar de él.

La Joaqui y sus cambios de look Foto: Instagram

“Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes (...) Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”, concluyó la cantante.