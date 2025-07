Dolor en el espectáculo: murió un actor de Esperando la carroza

No hay dudas que “Esperando la carroza” será por siempre una de las películas más aclamadas por el público, no solo por su humor, sino también por sus icónicos actores que lograron traspasar la pantalla y llegar al público. Un actor murió y la cuenta de fanáticos comunicó la triste noticia.

Murió un actor de "Esperando la carroza"

No importa que pasen los años, los seguidores de la película siguen compartiendo escenas icónicas con el público que no duda en reaccionar y recordar las frases que muchas veces son trasladadas a la vida personal.

En la cuenta @tour.carrocero comunicaron la muerte de Jorge De Pina Santos, un actor de la película que apareció cuando era un niño y se encargaba de llevar la corona de flores al funeral de la supuesta Mamá Cora.

“En estos días, nos enteramos que nos ha dejado Jorge De Pina Santos, el chico de la florería”, escribió la cuenta de Instagram que reúne más de 20 mil seguidores fanáticos de la película argentina.

“Siempre lo vamos a recordar por la inolvidable escena en la que participó. Que en paz descanse. Un beso grande para la familia y amigos”, agregaron desde la cuenta para despedir a quien en ese momento era tan solo un chico.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios recordando Jorge De Pina Santos.

Cómo fue la escena de “Esperando la Carroza” en que aparece Jorge De Pina Santos

En ese momento Jorge era un niño que se encargaba de llevar la corona de flores. “¿Dónde la dejo?“, decía en la película cuando apareció en la casa de Mamá Cora.

“¡No, perdóneme! Pero los muertos me impresionan. La acompaño en el sentimiento y si no le importa se la dejo a usted", comentó Jorge en el film cuando lo invitan a pasar al lado del ataúd.

“¿Y vos qué hacés ahí parado? ¿No esperarás una propina en un día de duelo como el de hoy, no? ¿Querés pasar?“, le preguntó Elvira, el personaje que interpretaba China Zorrilla.

“No señora, gracias señora”, repetía Jorge. “¡Pero pasá! ¡Vení! Si no es molestia, te digo que no es molestia. ¡Andá para adentro! Que haga un poco de bulto, vino tan poca gente...“, agregó en la escena Elvira.