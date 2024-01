La Joaqui se enfrentó a las críticas de la soltería y dio detalles íntimos: “El año pasado solo tuve sexo dos veces”

La Joaqui es un cantante argentina de 29 años, que saltó a la fama en 2022 con el despegue del género RKT en Argentina. De todas maneras, ella está en el mundo de la música hace muchos años, primero, con batallas de freestyle y más tarde, con su carrera como cantante solista.

El 2023 fue un año muy interesante para La Joaqui, ya que se pudo levantar luego de traiciones y estafas en su círculo íntimo, pudo estrenar su nuevo álbum, Mal Aprendida y estuvo como jurada en el programa de televisión, “Got Talent Argentina” (Telefe).

La Joaqui. Foto: Instagram

Durante el año pasado se la vinculó con muchos famosos y hubo muchos rumores de amores, y este 2024, visitó el streaming de Nadie dice Nada y pudo hacer su descargo. Nico Occhiato le preguntó si le dolía salir a aclarar que está soltera, y La Joaqui respondió: “Me duele y me duele que la gente lo asuma. Yo me encontré en situaciones que creen que me curto a mis amigos”.

La Joaqui Foto: tiktok

Y la cantante continúo enfurecida: “Hice un tema, no me curto a mis amigos, por algo son mis amigos. Si me los quisiera curtir no les diría amigos”. Por otro lado, especifico sobre sus gustos: “si a mí alguien me gusta, necesito que no esté en mi círculo de amigos porque tengo cosas que me dan vergüenza y la confianza se crea con el tiempo”.

La Joaqui Foto: Instagram

Por último, se refirió a que es una situación violenta que la relacionen con sus amigos todo el tiempo y justificó: “¿te pensas que no soy una re amiga para que un tipo quiera ser amigo mío?, o si alguien hace una canción conmigo, ¿me tiene que querer cog**?”. Además, explicó que tiene canciones que lo demuestran, ya que han tenido un impacto positivo.

La Joaqui habló sobre su intimidad

Al final, habló sobre su intimidad y dijo: “Estoy soltera hace dos años. Cogí dos veces en un año. Yo me cuido porque no tengo la seguridad de que no lo vayan a contar”. Además, explicó que evita hacer cosas para no exponerse y de todas maneras, le invitan rumores falsos. Ella siente que la obligan a vincularse sexo-afectivamente con alguien a partir de esos rumores, y aclaró que no puede porque aún tiene el corazón roto.