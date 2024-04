Corbata y portaligas: Agustina Añón no deja de calentar la pantalla de Instagram.

Agustina Añón tiene acostumbrados a sus más de 1,3 millones de seguidores de su cuenta de Instagram con fotos subidas de tono con outfits que no dejan de cosechar los suspiros de sus fanáticos, por lo jugado de sus poses.

La modelo uruguaya de 28 años comparte recurrentemente contenido de moda con sus fanáticos y es embajadora de la marca Fashion Nova y es una de las modelos de contenido para adultos más codiciadas de OnlyFans.

Agustina Añon se llevó todas las miradas con un look total black infartante Foto: instagram

La influencer no le tiene miedo a los looks más atrevidos y no duda en compartir con los fanáticos sus mejores producciones de fotos y videos. En esta oportunidad, la modelo e influencer decidió cautivar a sus fanáticos en las redes sociales con un outfit que dio que hablar.

“Night at home”, escribió al pie del posteo que puede verse en su cuenta de Instagram, el cual tiene casi 22 mil likes y muchos comentarios que hablan de lo esbelta de su figura y de los suspiros que provoca.

Las fotos de Agustina Añon que dieron de qué hablar. Foto: Instagram

Por ejemplo, uno de los comentarios dice: “Divina como siempre Agus”. Estas palabras fueron en referencia al outfit que eligió para la ocasión. De esta manera, Agustina Añón luce una camisa blanca en corte de top y arriba un suéter en color oscuro del mismo tamaño.

Las fotos de Agustina Añon que dieron de qué hablar. Foto: Instagram

Uno de los accesorios que eligió fue una corbata en la misma tonalidad pero con líneas cruzadas. Pero lo más hot se encuentra en la parte de abajo con una mini tanga de tiras muy finas de encaje negro y un portaligas blanco que combina con sandalias negras. Para su cabello optó por dos colitas y con el pelo que cae en el frente,

Agustina Añón posó con lencería negra y encendió Instagram Foto: Instagram

¿Quién es Agustina Añón?

Agustina Añón es una de las influencers con más impacto en Uruguay, y actualmente su fama trasciende más allá de su país. Con casi un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, la joven causa furor con impactantes sesiones de fotos posando al borde de la censura.