¿Se viene? Nicki Nicole reveló sobre su posible colaboración con Tini Stoessel: “Queremos”

Nicki Nicole y Tini Stoessel han conformado un legado en la industria musical argentina. Sus giras internacionales, canciones pegadizas y estilo distintivo ha generado una comunidad que sigue todos sus pasos.

Con este contexto, sus fanáticos no han dejado de preguntarse sobre la posible colaboración entre ambas. Por ello, Nicki Nicole decidió revelar la verdad.

¿Se viene canción de Nicki Nicole y Tini Stoessel?

Las declaraciones fueron realizadas por la intérprete de “Ojos verdes” en el canal de streaming “Rumis”. Allí, no dudó en brindarle elogios a su colega por sus presentaciones en Buenos para celebrar “Un mechón de pelo”, su nuevo álbum.

“Es una locura, me hizo sentir muchas cosas. Yo llegué a mi casa y dije fua. Me puse a escuchar ‘Buenos Aires’ al palo porque es mi canción favorita y ahí dije: que mujer. Me emociona para bien, la lloradita era personal y también como orgullo de poder verla a ella siendo ella misma y eso es lo que más me gusto de todo”, entabló la rosarina con sumo orgullo por su compañera.

Seguidamente, ante la posibilidad de colaborar juntas, Nicole reveló que es algo que ambas anhelaban. Desde este punto, determinó que podrían hacer algo juntas por su contacto más humano.

“Queremos sacar un tema juntas y de hecho eso hablamos ayer en el estudio, estaría buenísimo. Aparte siento que ella es una persona que al igual que yo fluye desde un lado mucho más humano”, confesó una de las juezas de “El Contrato”.

Ahora bien, por el momento se desconoce cuándo habría una colaboración entre ambas. Sin embargo, Nicki Nicole recalcó que si salía sería interesante.

“Si nos juntamos a hacer música si sale sale y sino no, nos conocimos musicalmente y listo”, concluyó la artista sobre la posibilidad de realizar una canción con Stoessel.

La reacción de Tini Stoessel a las palabras de Nicki Nicole

Finalmente, Tini Stoessel no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a Nicki Nicole por su opinión sobre sus presentaciones. Desde su cuenta de X expresó: “Nicki, te admiro mucho yo también. Gracias por tus palabras. Me hicieron emocionar. Fue muy lindo y un honor que hayas venido. Gracias, mi reina”.