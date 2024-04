¿Golpe a Peso Pluma? Salió Ojos verdes, la primera canción de Nicki Nicole en 2024

Nicki Nicole ha sido una de las cantantes argentinas más exitosas. Tras ser tendencia con “Wapo Traketero” en 2019 y partipicar de dinámicas internacionales como el “Tiny Desk”, la artista ha transmitido su cultura en todos los rincones del mundo.

Ahora bien, uno de los momentos más escandalosos que padeció la cantante fue su ruptura con Peso Pluma, el cantante mainstream mexicano. Luego de que se conociera la infidelidad del artista con una modelo durante el Super Bowl, la artista debió sanar en medio de las preguntas constantes por parte de la prensa rosada.

“Siento que las relaciones empiezan y terminan. Tienen algo súper lindo, pero también tienen su fin. Yo creo que en lo personal estuvo bueno. Fue parte de un proceso”, destacó la rosarina en el programa El vacilón de la mañana por Mega 97.9 FM NYC.

El cantante decidió modificar sus redes sociales tras su superación.

Tras la polémica generada, Nicki Nicole habría buscado eliminar todas las dudas de cómo se siente respecto al cantante con “Ojos Verdes”, su nueva canción.

Ojos verdes: ¿Mensaje indirecto a Peso Pluma?

“Ojos Verdes” es el nuevo sencillo de Nicki Nicole. El mismo, se trataría de una cumbia que refleja la historia de una mujer que superó a su expareja.

“Yo se que soñás con poder cambiar las cosas. Te arrespendís si te morís por verme. Pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas”, describió la compositora de 23 años en relación a que alguien estaría arrepentido de perderla.

Seguidamente, el coro se destacó con la frase “Suerte encontrándome en otros ojos verdes” . Ahí, siguió diciendo que ella habría realzado lo mejor de una persona y que el mismo se dio cuenta cuando se fue.

Nicki Nicole en el videoclip de su canción "Ojos Verdes". Foto: Rolling Stone

“Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”, aseveró la rosarina en un video marcado por rosas y su estilo angelical.

Finalmente, Nicki Nicole entabló que esa persona no engañaba a nadie al decir que no la extrañaba. Asimismo, sentenció que a él le molestaba no recibir respuesta de ella.

Nicky Nicole. (Gentileza Sony Music) Foto: Sony Music

“Se que te molesta que cuando llamas no hay respuesta y que para olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta. Te duele que para pa mi seas pasado y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas”, aseveró la cantante.