Nicki Nicole habló por primera vez sobre su separación de Peso Pluma: “Digo lo que siento”

Nicki Nicole es una cantante argentina de 24 años, que comenzó su carrera profesional hace menos de cinco años, y que ya se convirtió en una de las más populares del género urbano en Argentina, Latinoamérica y España. En los últimos meses, se hizo foco en su relación con Peso Pluma, el cantante mexicano del momento.

Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron su relación amorosa a mediados de 2023, pero lo confirmaron públicamente a fines de dicho año. De todas maneras, a mediados de febrero de 2024 se separaron tras el escandaloso y público engaño del mexicano.

Peso Pluma y Nicki Nicole previo a su separación.

Al día siguiente del video viral de Peso Pluma, Nicki decidió hablar con sus seguidores y contar cómo se sentía vía historias de Instagram para comunicar la separación.

Nicki Nicole a un mes de su separación de Peso Pluma. Foto: INSTAGRAM

Nicki mostró su descontento sentimental a través de sus shows, y a más de un mes de la separación, habló de dicho momento de su vida en una entrevista y contó por qué subió la historia a Instagram comentando el fin de la relación con Peso Pluma.

El cantante decidió modificar sus redes sociales tras su superación.

“La subí porque lo sentí. Sentí que fue todo bastante expuesto, y que desde mi parte tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba”, explicó Nicki. “Me gustaron mucho los mensajes que recibí de muchas mujeres. Mucho apoyo y mucho cariño”, dijo agradeciendo a sus fans.

“Es algo difícil cuando se mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a opinar. Entonces yo dije: ‘esto está pasando. Está en mí decir algo o no, pero siento que lo tengo que decir y va de la mano con lo que soy yo’”, explicó respecto a las emociones que vivió. “Yo canto lo que vivo y digo lo que siento, y si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”, finalizó.

El íntimo concierto de Nicki Nicole en España

Previo a su presentación en el WiZink Center de Madrid, España, el jueves 21 de marzo, Nicki Nicole realizó un íntimo concierto, en el cual cantó y también brindó entrevistas, dentro del contexto del primer encuentro de música en español de Billboard.