Bomba: Nicki Nicole colabora con Alejandro Sanz tras la ruptura con Peso Pluma

El último show de Nicki Nicole en España dejó mucha tela para cortar, ya que la cantante habló por primera vez de la separación de Peso Pluma. Como si esto fuera poco, la rosarina confirmó una colaboración de primer nivel en un proyecto de Alejandro Sanz y este martes encendió la expectativa en el ambiente de la música de habla hispana.

La rapera de 23 años admitió que es “muy fan” del compositor madrileño, de modo que no pudo contener la emoción cuando le preguntaron por el encuentro. “Hace poco estuve con él en el estudio y para mí fue una locura”, comentó.

La cantante argentina fue una de las estrellas invitadas al primer Encuentro de la Música en Español que organizó Billboard. A la hora de las entrevistas confirmó que hizo música nueva con el autor de “Amiga mía” y acotó entre risas: “No sé si Ale lo podía decir”.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre la separación de Peso Pluma?

En otro tramo del reportaje, Nicki Nicole se refirió al mensaje publicado en redes sociales sobre la ruptura con Peso Pluma. “Sentí que fue todo bastante expuesto”, manifestó ante la repercusión que tuvo el video viral de su expareja con otra mujer en Las Vegas.

En el momento en que la grabación tomó estado público la artista concluyó: “Ok, esto está psando. Está en mí decir algo o no”. Al mismo tiempo reconoció que esa historia en su cuenta de Instagram le “costó mucho” porque mucha gente salió a opinar sobre su relación.

“Es difícil cuando se mezcla lo privado con la exposición”, expresó la autora de “Wapo traketero” sobre el conflicto con Peso Pluma. No obstante, decidió que lo mejor era hablar públicamente mediante redes sociales. Al respecto, afirmó: “Canto lo que vivo y digo lo que siento. Si no fuera así, no estaría siendo yo”.

Si bien la separación del rapero mexicano fue un trago amargo, Nicki también mostró el lado positivo. “Recibí muchos mensajes de mujeres, mucho apoyo y cariño”, enfatizó.

Nicki Nicole y Alejandro Sanz grabaron música para “Alma”

El proyecto de Nicki Nicole y Alejandro Sanz se llama “Alma” y ese dato no pasó inadvertido ante los ojos de la rosarina, ya que es el nombre de su último disco. Cuando recibió la propuesta, pensó: “Acá están pasando cosas que no son casualidades”.

La intérprete de "Colocao" editó tres discos a lo largo de su carrera. Foto: INSTAGRAM

Entre otras cuestiones, la rapera subrayó que la producción con el artista español le permitió “entender su mundo” en el estudio. “Muchas canciones que yo creía que eran de una forma, él me explicó que las hizo de otra”, ejemplificó. Más tarde confirmó que su tema favorito es la versión de “Amiga mía” en el MTV Unplugged.

“Es loco cómo hacemos propia la biografía de un artista”, dijo Nicki en Madrid. Luego reconoció: “Ale Sanz siempre suena en mis días”.