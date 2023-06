Este sería el fuerte motivo de la depresión de Alejandro Sanz que el cantante mantenía oculto

Alejandro Sanz reveló que está en un momento muy difícil de su vida, ya que se ve invadido por la tristeza y depresión. Ante este anuncio, los fans no dudaron en brindarle su incondicional apoyo y amor.

El cantante muy agradecido aclaró: “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”, escribió. Y continuó: “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

El cantante no está pasando por un buen momento.

Sin embargo, el cantante no quiere suspender su gira porque cree que “con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea.” Convencido de que “el sol está en camino”, Alejandro agradeció nuevamente por el cariño de su gente.

Alejando Sanz y una deuda millonaria

Más allá de su estado actual, en diversos medios publicaron que el artista también estaría atravesando problemas económicos. Específicamente sería una deuda de 15 millones de euros, según Infomarlia, que el cantante posee hace cinco años a raíz de la traición de un amigo, que cometió irregularidades en sus cuentas bancarias.

Para salvar parte de la deuda, Sanz habría vendido dos propiedades, una en Miami y otra en Madrid.

Sin embargo, por el momento nadie del círculo cercano del artista, ni Alejandro mismo, hablaron sobre este fraude. Tampoco aclararon si esta deuda tuvo incidencia en la depresión del español.

Alejandro Sanz, con la mirada fija a cámara en el clip de "Bio". (Universal Music)

Mientras que la exmujer del cantante, Raquel Perera, aclaró: “Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal”.

El tweet de Karina La Princesita en apoyo a Alejandro Sanz

Karina “La Princesita”, hace tiempo que aclaró sufre depresión y está en tratamiento de la misma. Por eso, no dudo en dedicarle unas palabras de apoyo al español cuando contó su estado actual.

“Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro”, comenzó la cantante en su cuenta de Twitter. “Y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”., concluyó Karina.