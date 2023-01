Shakira ha revolucionado las redes sociales con el lanzamiento de su BZRP Music Session #53. La cantante colombiana eligió el estudio de Bizarrap para soltar todo su armamento contra Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía. En menos de 24 horas logró acumular 26 millones de visitas en YouTube. Además, varios famosos compartieron sus reacciones, entre ellos Ibai y Alejandro Sanz, dos personas muy cercanas a los protagonistas de esta historia.

Una de las reacciones más esperadas de la BZRP Music Session 53 era la del streamer español Ibai Llanos, quien es muy cercano al ex marido de Shakira y a Bizarrap. Finalmente, escuchó en vivo la nueva canción de Shakira y compartió su opinión en un directo de Twitch: “Descanse en paz Gerard Piqué” .

“Yo no me esperaba que fuera tan hardcore, es toda la canción a full”, agregó sobre el beef de la cantante colombiana. “Aquí hay directas”, señaló aunque más tarde se reservó su opinión sobre la referencia a Clara Chía, la nueva novia de su colega. Por último, comentó una particular barra del tema. “Esta frase yo no la entiendo, Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida”, aseguró como persona cercana al futbolista.

Por su parte, el cantante español Alejandro Sanz, amigo íntimo de la artista colombiana, se limitó a escribir un llamativo mensaje en claro apoyo a su amiga. “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!” puso en un tweet haciendo referencia al aullido de una loba. Vale recordar que cuando explotó el escándalo comenzaron a circular los rumores de que ambos músicos habrían mantenido un romance secreto durante todos estos años.

De Alejandro Sanz a Ibai: las mejores reacciones a la BZRP Music Session de Shakira contra Piqué Foto: Twitter

Las reacciones de los famosos a la BZRP Music Session 53 de Shakira

Quienes también compartieron sus reflexiones fueron Lit Killah y PtaZeta. Ambos artistas colaboraron en el pasado con Bizarrap y en esta oportunidad reaccionaron a la nueva Music Session.

Las reacciones de los famosos a la BZRP Music Session 53 de Shakira Foto: Twitter

“Unas ganas de mover las caderas como en 2010 despues de escuchar la session de shakira” escribió el cantante argentino. Mientras que la artista de Canarias se limitó a decir “SHAKIRA TE AMO”, pero una fan encontró una coincidencia en su Music Session.