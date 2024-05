Ivana Icardi posó en bikini atigrada y levantó la temperatura en Mallorca

Luego de lanzarse como cantante y, tras su paso por el reality Gran Hermano Dúo, la rosarina Ivana Icardi, radicada actualmente en España, compartió impactantes fotos en bikini y dedicó una frase inspiradora sobre los sueños que hizo reflexionar a sus seguidores.

La hermana del futbolista Mauro Icardi y cuñada de Wanda Nara, se mostró en una playa de Mallorca, llamada Cala Pi, con un seductor traje de baño en animal print de tiro súper alto y bombacha tipo taparrabo, que dejó suspirando a sus fans y la llenó de likes y comentarios en Instagram, la red social en la que acumula cientos de miles de seguidores.

La influencer subió fotos de Mallorca Foto: @ivannaicardi

La mamá de Giorgia, que confesó recientemente estar en una relación con un joven artista español, acompañó su posteo con una frase inspiracional: “algunos de nosotros estamos persiguiendo sueños que pueden parecer locos pero se sienten como nuestro destino, no todos entenderán eso” y un emoji de micrófono, haciendo alusión a su lanzamiento como artista del canto.

La influencer subió fotos de Mallorca Foto: @ivannaicardi

Ivana icardi reveló si su hermano mauro conoce a giorgia

Ivana y Mauro son hermanos, pero su relación no es para nada cercana. Luego de que el futbolista del Galatasaray Spor Külübü de la superliga turca comenzara su relación con la mediática Wanda Nara, los hermanos se pelearon y el contacto terminó.

En este marco, la rosarina contó cómo es el vínculo del deportista con su sobrina Giorgia, hija que Ivana tuvo con Hugo Sierra luego de que se conocieran en el reality Supervivientes y comenzaran una relación.

La influencer, que el año pasado saludó a su hermano en su cumpleaños, con una tierna foto de la infancia, confirmó que el jugador ni siquiera conoce personalmente a Giorgia, que ya cuenta con dos años y medio.

Ivana Icardi y Hugo Sierra tuvieron a Giorgia Foto: @ivannaicardi

“Esto es un poco polémico, pero lo voy a responder porque creo que es importante. Me preguntáis si veo a mi hermano y si conoce a mi princesa. Nosotros no somos tan herméticos y los Icardi, en general, exponemos nuestra vida... si fuese así, lo sabríais. La respuesta es un no en mayúsculas”, comentó la influencer.

Y agregó: “Llevamos seis años sin hablarnos, más o menos. No conoce a mi hija. Quiero también que entiendan que puede pasar que haya personas en la familia con las que no te lleves bien. Nosotros no nos llevamos bien y creo que lo mejor y lo más sano es que cada uno tenga su espacio, su vida y demás. No me gusta estar alejada de mi familia, pero soy consciente de que a veces las relaciones entre familiares no funcionan. Lo más sano es que cada uno viva su vida”.