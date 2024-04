Ivana Icardi se puso a cantar: “No me esperaba esa cantidad de mensajes malos”

La vida de Ivana Icardi dio muchas vueltas desde que se fue de Argentina con su familia y en las últimas semanas se encontró con un nuevo desafío a raíz del video que filmó mientras le cantaba a su hija. “No me esperaba esa cantidad de mensajes malos o tóxicos”, reconoció a través de redes sociales.

La hermana de Mauro Icardi quedó sorprendida por las críticas que recibió en Instagram, pero no se fue al mazo. En cambio, decidió prestarle atención a los elogios y concluyó que el clip tuvo un “buen recibimiento” con la mira puesta en retomar el camino de la música.

La influencer nacida en Rosario dejó en claro que los mensajes de apoyo valen mucho más que las bromas y los comentarios negativos. “Si tienen un sueño, vayan a por él. No se rindan”, les recomendó a sus seguidores.

¿Cuándo empezó a cantar Ivana Icardi?

Hace unos meses, Ivana Icardi reveló que había empezado a tomar clases de canto con una profesora. Sin embargo, el origen de su pasión musical está en la saga de videojuegos “SingStar”, que luego la llevaron a practicar con pistas de karaoke.

A medida que pasó el tiempo, la modelo de 28 años se interesó por otras cosas. En ese camino llegó a un punto en el que se apagó su voz: “Tuve que dejar por el miedo”. Luego del nacimiento de su hija Giorgia y la separación de Hugo Sierra, descubrió que podía reencontrarse con esa veta artística.

“Me siento en el mejor momento de mi vida”, aseveró Ivana. Lejos de ponerse a resguardo de las críticas, siguió repasando temas de varios géneros y este viernes publicó una versión propia de “Luna”, el hit de Feid y ATL Jacob.

Con ese clip como disparador, Icardi confirmó su primera visita a un estudio de grabación musical. En este sentido, anunció: “He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto”.

“Todavía me queda mucho camino”, admitió la hermana del futbolista de Galatasaray. No obstante, ratificó su decisión: “Esto sólo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño”.