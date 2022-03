Hace casi dos semanas, Ivana Icardi dijo que no quería tocar más el tema de la separación de Hugo Sierra. Sin embargo, este domingo decidió responder preguntas de sus seguidores en Instagram y contó cuál fue el detonante de la ruptura con el exbasquetbolista uruguayo.

La hermana de Mauro Icardi reveló que la relación con el padre de su hija Giorgia llegó al punto de “no estar de acuerdo en casi nada”. En este sentido, comentó: “Yo decía blanco y él, negro”.

La influencer de 26 años permanece en la casa de su ex en Palma de Mallorca, ya que se consideró “bochada” como autónoma cuando fue a ver departamentos. Mientras sigue con la búsqueda, no descarta convivir con Sierra a pesar de la separación. “Si me tocara por cualquier circunstancia, no tendría problema”, aseveró.

Ivana Icardi explicó que el papá de su beba se fue de viaje por trabajo hace dos semanas y no se cruzan desde entonces. Mientras tanto, destacó que disfruta de una “maternidad increíble” con su hija de 7 meses. “Es una niña tan buena, se porta tan bien y se adapta tanto a todo; es única”, expresó.

La rosarina visitó Uruguay en familia este verano y semanas más tarde anunció la separación. Foto: @ivannaicardi

La modelo nacida en Rosario remarcó que “las separaciones no son fáciles y cuando hay niños de por medio, es mucho peor”. Luego advirtió en redes sociales: “Ellos necesitan que estemos bien para estar bien. Si nos ven alterados, Giorgia por lo menos lo nota”.

¿Cuándo se fue Ivana Icardi de Argentina?

Entre las preguntas que recibió a través de su cuenta oficial de Instagram, Ivana Icardi recordó que vivió en Argentina hasta los 7 años. “Mi familia decidió irse cuando estaba el corralito. En 2002 llegamos acá y acá me pienso quedar”, sentenció.

Si bien volvió en 2016 para participar de Gran Hermano, la modelo rosarina aclaró: “No volvería porque mi vida está aquí, aunque conozco gente muy querida”. En este sentido, precisó que actualmente se mantiene con ingresos de redes sociales y por su imagen, aunque también trabajó como azafata de eventos.

“No les voy a responder nunca sobre mi hermano Mauro, así que no me pregunten más”, dijo la influencer a modo de despedida.