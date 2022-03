No pasaron siquiera 24 horas desde que Ivana Icardi confirmó el final de la relación con Hugo Sierra. Sin embargo, la influencer decidió retomar el tema de la separación tras las vacaciones familiares. A través de un video, propuso este miércoles dar por cerrada la cuestión. “Estoy en otra cosa, tratando de darle la importancia que merece, pero la vida sigue”, sentenció.

“No hay nada más que comentar porque al final es seguir buscando mierdecilla”, manifestó la hermana de Mauro Icardi sobre la ruptura con el uruguayo. Al respecto, insistió: “Fue una decisión que tomamos entre los dos. Terminamos bien. Él está de viaje y yo centrada en mis cosas”.

La influencer de 26 años tiene una hija de casi siete meses. Giorgia es fruto de su relación con Sierra y ahora su mamá está buscando casa para la nueva etapa que comenzó en los últimos días.

Ivana Icardi les pidió “respeto” a quienes la siguen en redes sociales. Luego acotó: “Se que es difícil porque hay gente que no logra estar en paz, pero bueno. Decidimos ser felices separados y así va a ser”. Así como defendió la decisión de dar a conocer la situación, también lo planteó como un punto final para evitar controversia.

“Como siempre he expuesto el amor que tuvimos, me parece necesario. Yo no puedo hacer como si nada y no anunciarlo”, explicó la modelo nacida en Rosario. Así concluyó: “Las cosas siempre hay que hablararlas por su nombre”.