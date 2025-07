En medio de las incontables controversias que rodean su trayectoria artística y, el indiscutible éxito que ha recaudado esta última década, salió a la luz una de las desgarradoras confesiones que Emilia Mernes realizó en su serie documental "EMILIA, Lo que no se ve", misma que se estrenará el 19 de julio a las 21 horas (Argentina) por DirecTV.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, en la serie documental referida Emilia Mernes recuerda con dolor los comienzos de su carrera artística y destaca cómo las críticas situaciones familiares la posicionaron en un punto de quiebre.

Emilia Mernes muestra su lado B con “Lo que no se ve”, su primera serie documental (Gentileza DirecTV)

Al principio, la famosa cantante argentina remarcó cuán importante fue su padre, Pedro Mernes, en la construcción de su carrera. “Con mi papá siempre tuve una relación especial. Él es como mi debilidad”, dijo.

Además, Emilia Mernes contó: “Él me llevaba en bicicleta a las clases de guitarra, es mi supe héroe. Y siento que a él lo nutre mucho ver que yo soy feliz haciendo lo que amo”.

Aunque, la relación entre padre e hija nunca se ha quebrantado, la cantante de 28 años confesó en su serie documental que se derrumbó cuando la salud de Pedro decayó.

Emilia Mernes festejó sus 28 años con una elegante celebración junto a su familia. (Foto: Infobae).

“Me tocó irme de casa en un momento muy difícil para toda mi familia. Tuve que seguir trabajando mientras papá estaba enfermo para pagar su tratamiento”, recordó la compositora.

En ese sentido, Emilia Mernes señaló que todo ocurrió al inicio de su carrera artística. “Tenía que trabajar para salvarle la vida a mi papá. Era mucha presión para mí”, sumó en el primer capítulo de su serie que se titula “El Deseo”.

La difícil decisión que tomó Emilia Mernes

La revista Gente reveló que el padre de Emilia Mernes habló sobre el hecho que marcó un antes y un después en la vida de su hija.

“Ella estaba lejos cuando yo me enfermé, y me imagino que esas horas de vuelo habrán sido interminables, ¡Lo que habrá sufrido!”, precisó Pedro Mernes.

Por su parte, durante ese mismo capítulo y, basándonos en el contenido obtenido por la revista Gente, Emilia Mernes fue aún más precisa con el hecho que hasta el sol de hoy recuerda con mucho dolor.

“Yo estaba en Miami trabajando y mi mami me llama y me dice ‘lo internaron a papi’. Viajé a Buenos Aires. Cuando llegué el médico justo le estaba dando el diagnóstico a mamá. Le estaba diciendo que el tumor estaba en la panza, en el estómago. Yo me enteré así. Se me vino el mundo abajo. Casi me morí”, detalló Emilia.

No obstante, la cantante argentina enfatizó que, para aquel entonces, tenía que presentarse en el Movistar Arena y le fue muy complicado estar 100% enfocada en el show por su situación familiar, razón por la que lo tuvo que cancelar. “Llegó un momento en el que exploté”, refirió.

Emilia Mernes agradece el amor de sus fans, pero en ese momento solo podía pensar en la crítica situación de su progenitor.

Tras lo sucedido, la salud de Pedro Mernes mejoró y entonces Emilia Mernes grabó “Guerrero”, una canción dedicada a su papá que habla sobre los momentos de vulnerabilidad que surgen en la adversidad.