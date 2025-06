Ivana Icardi mostró a su hermana menor y las redes estallaron por un detalle inesperado

Ivana Icardi reapareció en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una publicación familiar que no tardó en viralizarse. Esta vez, la influencer y exparticipante de realities compartió una imagen junto a su hermana menor Martina, desatando una fuerte reacción en redes por el increíble parecido con su sobrina Francesca, hija de Mauro Icardi y Wanda Nara.

La imagen fue publicada en sus redes sociales y muestra a Ivana abrazando a la pequeña, en una postal cargada de ternura. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el parecido físico entre la niña y su sobrina Francesca, algo que fue ampliamente comentado por sus seguidores.

Ivana Icardi mostró a su hermana menor Martina.

“Es igual a Francesca”, “el mismo rostro”, “la genética no miente”, fueron algunas de las frases que se repitieron entre los comentarios que recibió la publicación. El tema incluso escaló en plataformas como Twitter y TikTok, donde se compartieron comparaciones entre ambas niñas.

Aunque Ivana no hizo ninguna mención directa al parecido, quedó claro que el gesto familiar no pasó desapercibido. La rosarina suele mantener una relación cercana con su entorno más íntimo y no es la primera vez que muestra a sus seres queridos en redes.

Cabe recordar que Ivana Icardi ha tenido una relación conflictiva con su hermano en el pasado, especialmente cuando estuvo en pareja con la empresaria. Sin embargo, en los últimos tiempos, ella ha optado por mantener un perfil más conciliador, enfocándose en su hija, su pareja y sus actividades personales.

La coincidencia física entre la hermana menor de Ivana y su sobrina reavivó la atención sobre el vínculo familiar, pero también dejó una imagen tierna y comentada en el mundo del espectáculo y las redes.