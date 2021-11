Varios son las personas involucradas en el escándalo mediático que envuelve a Wanda Nara (34), Mauro Icardi (28) y La China Suárez (29). En las últimas horas y tras haber recibido pruebas sobre la infidelidad del futbolista, la empresaria anunció su separación y se fue un tiempo a Milán.

Ivana Icardi se sacó una foto junto a su madre Analía Rivero durante las últimas semanas de su primer embarazo.

Aunque durante todo este tiempo, Ivana Icardi (26) no se ha pronunciado al respecto, la exhermanita realizó varias publicaciones a través de sus historias de Instagram, cuenta en la que tiene un millón de seguidores, y que podrían ser un mensaje encubierto para su hermano.

Ivana Icardi le tiró varios palitos a Wanda Nara y Mauro Icardi

Cuando se desató la tormenta había publicado: “Siempre superándose. Hay gente que pensás que no puede ser más pelotuda y ahí la tenés, va y puede”.

En las últimas horas, Ivana reposteó una frase que dice: “No vas a ser perfecto nunca, así que sé lo más real que puedas”, escribió en las últimas horas.

Mensaje en las redes sociales, de Ivana Icardi.

Todos los indicios concluyen que cada uno de estos enunciados se dirigen a Mauro. Es que es de público conocimiento que ella nunca tuvo una buena relación con Wanda.

En una entrevista para un medio español, la exconcursante de “Supervivientes”, comentó cómo era el vínculo con su hermano: “Ya saben todos el tema de mi hermano, de que no hablamos, de que no me llevo bien con mi cuñada, de que hablar de ellos en televisión no fue por maldad sino por tener que aguantar una situación...”.

Además, explicó que el factor del distanciamiento fue cuando ella decidió ingresar a la casa más famosa del país: “Siempre esperé un apoyo, pero lo que recibí fueron palos, tuve una discusión muy fuerte con mi cuñada y yo no entendía”.

“A día de hoy todavía no me queda claro por qué fue. Pero ahí fue el quiebre total. Antes habíamos tenido discusiones, pero ahí se cortó”, concluyó.