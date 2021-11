El nombre de la China Suárez sigue ocupando los primeros lugares en las búsquedas debido a la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes están protagonizando un nuevo capítulo que comenzaría con la separación de la pareja.

//Mirá también: La China Suárez cautivó a sus seguidores con un vestido engomado negro

Al parecer, Wanda confirmó que el futbolista y la actriz sí tuvieron un encuentro en París, mientras ella se encontraba en la Semana de la Moda de Milán. La situación, según aseguró Yanina Latorre, llevó a que la rubia se alejara de Icardi.

China Suárez. (Instagram)

A la espera de una reacción o respuesta por parta de la China en sus redes, lo que encontraron sus más de 5.6 millones de seguidores fue una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

La actriz posó recostada sobre la cama, luciendo un top negro y mirando a la cámara, mientras deja a la vista varios de sus tatuajes.

China Suárez. (Foto: Instagram/sangrejaponesa)

“Paso”, escribió la China Suárez en su imagen, la cual generó cientos de reacciones y comentarios tanto elogiando su belleza como opinando sobre el escándalo.

La reacción de la China Suárez al enterarse del nuevo amor de Vicuña

Tres meses después de su separación y tras varias polémicas, Benjamín Vicuña parece haber dado la vuelta a la página. El actor chileno decidió iniciar una nueva relación con una empresaria reconocida.

//Mirá también: China Suárez posó de frente y de espaldas con un body y deslumbró a sus seguidores

La China Suárez fue consultada sobre esto y su reacción no pasó desapercibida. Ante los medios de comunicación que le consultaron frente a cámara, la actriz aseguró: “Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere”.

China Suárez

Sin embargo, su respuesta a su círculo cercano no fue parecida. La fuerte frase que habría dicho la actriz tras conocer quien sería la nueva novia de Vicuña habría sido: “Que se vaya a cagar, así no me jode más a mí”.